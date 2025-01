Camilla Camargo se derrete ao falar sobre a irmã caçula, Clara: 'Renovação'

A atriz Camilla Camargo comentou sobre a chegada da irmã, Clara, na família; bebê é filha caçula de Zezé Di Camargo e Graciele

Os membros da família Camargo estão radiantes desde a chegada de Clara, primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. A pequena, que se tornou a caçula do cantor sertanejo, nasceu no dia 25 de dezembro de 2024 e já trouxe muita alegria para todos.

A atriz Camilla Camargo, uma das herdeiras de Zezé, abriu o coração ao falar sobre o nascimento da bebê. Ela, que conheceu Clara há poucos dias, caiu no choro ao segurá-la pela primeira vez em seus braços.

Em entrevista ao 'Gshow', Camilla contou que a irmã caçula trouxe renovação para a família. "Criança traz renovação, amor, luz, como o próprio nome dela já diz, Clara. A chegada de uma criança sempre une e renova qualquer família. Foi muito gostoso, me emocionei pegando ela no colo. Pensar que a gente tem uma irmã nessa fase da vida é algo único", declarou.

Em seguida, a atriz explicou que, por questões de cuidado, levou alguns dias para visitar a irmã, o pai e a madrasta após o parto. "A gente que é mãe sabe como é essa questão. Agora que eles estão recebendo só a família mesmo em casa. Assim que pude vê-la, fui visitar, mas com muito cuidado", relatou.

Além da atriz e da pequena Clara, Zezé Di Camargo também é pai da cantora Wanessa Camargo e de Igor Camargo. Os três filhos mais velhos são frutos de sua antiga união com a empresária Zilu Godoi, com quem foi casado por 32 anos.

