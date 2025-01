Camilla Camargo conhece a irmã recém-nascida, Clara: ‘Boneca da família’

Filha do meio de Zezé Di Camargo, Camilla Camargo se emociona ao conhecer a irmã caçula, Clara, filha do cantor com Graciele Lacerda

A atriz Camilla Camargo se emocionou ao conhecer a irmã caçula, Clara Lacerda Camargo, filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda. Nesta segunda-feira, 6, ela foi até a casa do pai na Grande São Paulo para visitar a recém-nascida depois de voltar das férias de final de ano com sua família.

Nos stories do Instagram, Camilla apareceu emocionada ao segurar a bebê no colo pela primeira vez. Ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas também deu vários sorrisos ao celebrar a chegada da bebê.

A atriz foi visitar Clara junto com seus dois filhos, Joaquim e Julia. “Conheci a nova boneca da família”, disse ela. Por sua vez, Graciele disse que Clara se parece com Camilla. “Todo mundo falando que ela parece com o Zezé e com você”, afirmou.

Logo depois, Camilla compartilhou uma foto com a irmãzinha e os filhos nas redes sociais, e falou sobre o momento especial. "Pra você pequena Clara muito amor, pra você luz, proteção e obrigada por já ensinar tanto desde seus primeiros dias de vida. Deus esteja sempre com você", afirmou.

A filha de Graciele e Zezé nasceu no dia 25 de dezembro, dia de Natal, após a mamãe entrar em trabalho de parto logo depois da ceia natalina. Ela estava prevista para nascer apenas no início de janeiro, mas veio ao mundo antes por meio do parto cesariana.

Veja as fotos do encontro de Camilla e Clara na galeria abaixo:

Vídeo do parto de Clara Camargo

Nas redes sociais, Graciele Lacerda emocionou ao compartilhar o vídeo de como foi o nascimento da filha, Clara Camargo. "Durante a gestação, por diversas vezes, imaginei como seria o momento do parto. Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente. É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem", começou.

"Mesmo com os contratempos que tive no meu parto (vou falar sobre isso futuramente), senti a presença de Deus em todos os momentos. Além disso, estava cercada por profissionais e pessoas incríveis, que me transmitiram segurança e amor. Hoje, ao ver esse vídeo, só consigo sentir amor e gratidão!", afirmou.

