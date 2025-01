Graciele Lacerda encanta com novas fotos da filha recém-nascida, Clara

A influenciadora Graciele Lacerda fez uma declaração especial para a pequena Clara, sua filha com Zezé Di Camargo: 'Amor puro'

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde a chegada de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. A pequena nasceu no dia 25 de dezembro de 2024, transformando as próximas celebrações de Natal ainda mais especiais para a família.

Nesta sexta-feira, 10, Graciele usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial a bebê recém-nascida. Em seu Instagram oficial, a mamãe coruja abriu um novo álbum de fotos dos primeiros dias de vida da herdeira, incluindo a saída da maternidade, e destacou o quanto tudo está mais mágico desde que ela chegou.

"Há 16 dias, o mundo se tornou mais doce, mais iluminado e cheio de amor. Você, minha pequena Clara, chegou para transformar tudo à sua volta. Seus olhinhos curiosos, seu cheirinho tão único e seu jeitinho de aconchegar meu coração me fazem perceber o verdadeiro sentido da vida", iniciou a influenciadora na legenda.

"São só 16 dias, mas parece que te conheço desde sempre. Obrigada por escolher ser minha filha, por me ensinar o que é amor puro e incondicional. Que sua jornada seja repleta de luz, saúde e felicidade. Eu estarei ao seu lado, te amando e protegendo, sempre. Bem-vinda ao mundo, minha pequena!", completou Graciele Lacerda.

Graciele Lacerda reflete sobre os desafios da amamentação

A influenciadora digital Graciele Lacerda separou um tempo na quinta-feira, 9, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua nova fase de vida: a maternidade. Mãe da pequena Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, ela contou sua experiência com a amamentação.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele refletiu sobre os desafios de amamentar e destacou que, apesar de gostar bastante desse momento único entre mãe e filha, ela entende mulheres que não conseguem seguir com a amamentação dos pequenos por muito tempo; confira detalhes!

