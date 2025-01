Biah Rodrigues desabafa sobre amamentar os filhos gêmeos chorando

Casada com Sorocaba, Biah Rodrigues desabafou sobre as dificuldades em amamentar os gêmeos após aparecer chorando nas redes sociais

Na última segunda-feira, 27, Biah Rodrigues usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades enfrentadas durante a amamentação dos gêmeos Zion e Angelina, de seis meses. Casada com o sertanejo Sorocaba, a influenciadora compartilhou uma foto em que aparece chorando e explicou o motivo de estar enfrentando dificuldade para amamentar os filhos.

"Tem mamãe ai que já sofreu com rachadura no seio mesmo com o bebê já grande?", escreveu Biah nos stories. "Sobre amamentar chorando", acrescentou, explicando a expressão de dor na foto publicada.

Ela, que também é mãe de Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 3, recorreu às redes sociais recentemente para compartilhar que os caçulas não tomam mamadeira, apenas leite materno. "Que privilégio foi ser a única fonte de alimentos de vocês, meus filhos. É difícil? Muito! Pensei em desistir? Todos os dias! Mas o Senhor me fortalecia a cada oração. Meu coração está transbordando gratidão", declarou a influenciadora, que também agradeceu o apoio da mãe nessa fase.

Biah Rodrigues desabafa sobre amamentação. Foto: Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues e Sorocaba celebram os 6 meses dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues e seu marido, o cantor sertanejo Sorocaba, celebraram os seis meses de vida dos filhos gêmeos, Angelina e Zion, em grande estilo. Eles realizaram uma festa de mêsversario na área externa da mansão deles no interior de São Paulo.

Para a data especial, a mãe coruja escolheu o tema de Patinhos para a decoração. Vários patinhos amarelos foram colocados na mesa dos doces, que contou com docinhos personalizados e um bolo na cor azul.

Inclusive, o casal aproveitou a festa para celebrar a felicidade em família. Eles destacaram o amor familiar com fotos ao lado dos quatro filhos: Angelina, Zion, Theo e Fernanda. Veja as fotos!

