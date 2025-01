Biah Rodrigues abre o jogo sobre amamentação dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, deu detalhes sobre a amamentação dos filhos gêmeos, Angelina e Zion

Biah Rodriguesusou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para falar sobre a amamentação de seus filhos gêmeos, Angelina e Zion, de seis meses. A mulher do cantor sertanejo Sorocaba compartilhou várias fotos amamentando os pequenos e falou sobre a experiência.

"6 meses de amamentação exclusiva do tete da mamãe. Que privilégio foi ser a única fonte de alimentos de vocês, meus filhos..… é difícil? Muito! Pensei em desistir? Todos os dias! Mas o Senhor me fortalecia a cada oração… meu coração está transbordando gratidão… Obrigada mãe, por ser a minha maior apoiadora", disse a influenciadora digital no começo do texto.

Em seguida, Biah deixou um recado para as mamães que estão vivendo essa mesma fase. "Se você mamãe que está aí nessa fase hoje, te encorajo a continuar, as noites não são fáceis, mas vai passar. E se você mamãe que por algum motivo não conseguiu amamentar, tenho certeza que você deu o seu melhor nas suas condições, seja a rede de apoio que alguém precisa, incentive a amamentação", completou.

Biah e Sorocaba estão casados há cinco anos e além dos gêmeos, eles também são pais de Theo, de quatro anos, e de Fernanda, de três.

Confira:

Biah Rodrigues faz academia com o filho nos braços

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com o cantor Sorocaba, ela é mãe de Theo, de quatro anos, Fernanda, de três, e dos gêmeos Zion e Angelina.

Nesta sexta-feira, 3, a digital influencer mostrou uma face real da maternidade em seu Instagram Stories. Após amamentar Zion na academia, o bebê não quis mais sair do colo dela. O jeito foi Biah continuar seu treino com o pequeno nos braços. "Quando neném só quer colo da mamãe, a gente se vira", escreveu ela na legenda do vídeo. Confira!

