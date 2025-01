Biah Rodrigues e Sorocaba celebram os 6 meses dos filhos gêmeos

Biah Rodrigues e Sorocaba fizeram festa de mêsversario na mansão da família e com tema fofíssimo para celebrarem os 6 meses dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues e seu marido, o cantor sertanejo Sorocaba, celebraram os seis meses de vida dos filhos gêmeos, Angelina e Zion, em grande estilo. Eles realizaram uma festa de mêsversario na área externa da mansão deles no interior de São Paulo.

Para a data especial, a mãe coruja escolheu o tema de Patinhos para a decoração. Vários patinhos amarelos foram colocados na mesa dos doces, que contou com docinhos personalizados e um bolo na cor azul.

Inclusive, o casal aproveitou a festa para celebrar a felicidade em família. Eles destacaram o amor familiar com fotos ao lado dos quatro filhos: Angelina, Zion, Theo e Fernanda.

Biah Rodrigues desabafa sobre a amamentação

Biah Rodriguesusou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para falar sobre a amamentação de seus filhos gêmeos, Angelina e Zion, de seis meses. A mulher do cantor sertanejo Sorocaba compartilhou várias fotos amamentando os pequenos e falou sobre a experiência.

"6 meses de amamentação exclusiva do tete da mamãe. Que privilégio foi ser a única fonte de alimentos de vocês, meus filhos..… é difícil? Muito! Pensei em desistir? Todos os dias! Mas o Senhor me fortalecia a cada oração… meu coração está transbordando gratidão… Obrigada mãe, por ser a minha maior apoiadora", disse a influenciadora digital no começo do texto.

Em seguida, Biah deixou um recado para as mamães que estão vivendo essa mesma fase. "Se você mamãe que está aí nessa fase hoje, te encorajo a continuar, as noites não são fáceis, mas vai passar. E se você mamãe que por algum motivo não conseguiu amamentar, tenho certeza que você deu o seu melhor nas suas condições, seja a rede de apoio que alguém precisa, incentive a amamentação", completou.

