Biah Rodrigues faz academia com o filho nos braços: 'Só quer colo'

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues mostrou a maternidade real e precisou fazer academia com o filho Zion, de cinco meses, no colo

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com o cantor Sorocaba, ela é mãe de Theo, de quatro anos, Fernanda, de três, e dos gêmeos Zion e Angelina, de cinco meses.

Nesta sexta-feira, 3, a digital influencer mostrou uma face real da maternidade em seu Instagram Stories. Após amamentar Zion na academia, o bebê não quis mais sair do colo dela.

O jeito foi Biah continuar seu treino com o pequeno nos braços. "Quando neném só quer colo da mamãe, a gente se vira", escreveu ela na legenda do vídeo.

Conselho polêmico

Uma seguidora expôs uma situação triste e pediu um conselho. "Sou evangélica, mas desisti de orar pelo meu marido. Ele me maltrata com palavras feias", escreveu a internauta.

Biah aconselhou a seguidora a manter o casamento. "Amiga se você é casada, não desista, entenda algo, cada um dá o que tem, independente do que está recebendo do outro… Você não acreditar no seu milagre é a mesma coisa que duvidar do poder de Deus, que Deus não é capaz de restaurar...e não pare de orar", disse ela.

Biah Rodrigues completou 28 anos de vida recentemente e comemorou a data especial com uma festa luxuosa ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos mostrando os detalhes da celebração, que contou com muitos doces, um bolo todo branco e uma decoração com bexigas e flores.

