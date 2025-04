Aretha Oliveira impressiona com ensaio fotográfico na reta final da gestação

A atriz Aretha Oliveira, a Pata da novela Chiquititas, está à espera de Aniki, sua primeira filha com o argentino Sebastián Goldberg

Aretha Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico exibindo seu barrigão na reta final da gestação.

A atriz, que interpretou a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT, e está à espera de Aniki, fruto de seu casamento com o argentino Sebastián Goldberg, impressionou ao surgir usando um blazer preto e um sapato de salto alto.

"Mamis aos 40, na doce espera de Aniki", escreveu Aretha na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Contagem regressiva pra nossa neném linda", comentou outra. "Barrigão bonito dessa mamãe da Aniki", afirmou uma fã.

O nome escolhido por Aretha e Sebastián para a filha não é comum no Brasil, mas traz um significado especial. O nome está associado com os significados de 'cheia de graça', 'garra' e 'humildade'. Além disso, a palavra Aniki tem um significado especial em japonês. A palavra significa 'irmão mais velho' e é usada como um termo de respeito a alguém.

Aretha Oliveira destaca representatividade em 'Chiquititas':

Aretha Oliveira interpretou a personagem Pata na novela 'Chiquititas', exibida no SBT entre 1997 a 2001. Na época, ela não tinha muita noção, mas ter uma atriz mirim negra na TV foi muito importante para diversas meninas, que se viam representadas nela.

Em conversa com à CARAS Brasil antes da gravação do especial 'Geração Chiquititas', a atriz falou sobre o carinho que recebe dos fãs até hoje devido à sua personagem e como foi importante ter uma representatividade na novela infantil. "É um presente ser marcado de uma forma tão positiva, com uma personagem que traz lembranças tão boas. Foi tão importante para uma geração de crianças, geração de meninas negras que se viam na Pata, e receber o carinho até hoje por causa dela, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo", afirmou a atriz. Confira a entrevista completa!

