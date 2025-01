Aretha Oliveira encanta ao exibir o barrigão de grávida em cliques na natureza

Grávida pela primeira vez, a atriz Aretha Oliveira compartilhou algimas fotos exibindo o barrigão durante um passeio com o marido

Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos exibindo seu barrigão de grávida durante uma viagem para comemorar seu aniversário de 40 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz surgiu ao lado do marido, Sebastian Goldberg, em meio à natureza e ao posar de biquíni em um rio, o barrigão se destacou. "Uma escapada para "quarentar" da melhor maneira!", contou a famosa, que fez aniversário no dia 20 de janeiro.

Depois, a mamãe de primeira viagem celebrou o momento ao lado do amado e do cachorro de estimação. "Renovando as energias, acompanhada dos meus amores e de muita natureza! Vem com tudo 40, vem desse jeito inesperado, lindo e abençoado", completou.

Aretha revelou a gravidez no final de outubro do ano passado e em novembro ela descobriu o sexo de bebê através de um chá revelação intimista. No vídeo postado no Instagram, a atriz e o marido descobrem que serão pais de uma menina ao pegar um pedaço de bolo com uma taça. "[...] Nosso baby, nossa misturinha de Brasil e Argentina é: uma menina, una niña!!!!! Que Deus abençoe muito nossa pequena e nossa jornada nessa missão, a mais importante das nossas vidas", disse na ocasião.

Confira:

Aretha Oliveira destaca representatividade em 'Chiquititas'

Aretha Oliveira interpretou a personagem Pata na novela 'Chiquititas', exibida no SBT entre 1997 a 2001. Na época, ela não tinha muita noção, mas ter uma atriz mirim negra na TV foi muito importante para diversas meninas, que se viam representadas nela.

Em conversa com à CARAS Digital antes da gravação do especial 'Geração Chiquititas', a atriz falou sobre o carinho que recebe dos fãs até hoje devido à sua personagem e como foi importante ter uma representatividade na novela infantil.

"É um presente ser marcado de uma forma tão positiva, com uma personagem que traz lembranças tão boas. Foi tão importante para uma geração de crianças, geração de meninas negras que se viam na Pata, e receber o carinho até hoje por causa dela, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo", afirmou a atriz. Veja a entrevista completa!

