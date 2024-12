Aretha Oliveira destaca representatividade em 'Chiquititas': 'Se viam na Pata'

Em entrevista à CARAS Digital, a atriz Aretha Oliveira falou sobre a importância de sua personagem para as crianças negras que assistiam 'Chiquititas'

Aretha Oliveira interpretou a personagem Pata na novela 'Chiquititas', exibida no SBT entre 1997 a 2001. Na época, ela não tinha muita noção, mas ter uma atriz mirim negra na TV foi muito importante para diversas meninas, que se viam representadas nela.

Em conversa com à CARAS Digital antes da gravação do especial 'Geração Chiquititas', a atriz falou sobre o carinho que recebe dos fãs até hoje devido à sua personagem e como foi importante ter uma representatividade na novela infantil.

"É um presente ser marcado de uma forma tão positiva, com uma personagem que traz lembranças tão boas. Foi tão importante para uma geração de crianças, geração de meninas negras que se viam na Pata, e receber o carinho até hoje por causa dela, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo", afirmou a atriz.

Aretha e Pierre Bittencourt, que interpretava o personagem Mosca, eram as únicas crianças negras do elenco, e ela confessou que naquela época não tinha dimensão de como isso foi importante para quem assistia à novela. "Não tinha essa noção, primeiro porque a gente era muito criança, segundo porque também são se falava tanto naquela época. Era absolutamente naturalizado que não houvesse outras pessoas negras na TV. Até para essas pessoas que se viram representadas, eles sabiam que era algo especial, mas não conseguiam entender a dimensão disso", ressaltou.

"Hoje mulheres e homens entendem essa importância. Muitas vezes quando eu encontro essas pessoas, elas se emocionam, porque vai em um lugar tão profundo, que é muito maior do que a gente pode imaginar, do que as palavras podem expressar. Era algo que ninguém sabia o quanto era necessário, mas era. E deu um lugar para essas pessoas, que antes elas não tinham nas próprias brincadeiras com as amigas. O tempo vai passando e a gente vai entendendo a dimensão e a importância", afirmou ela, que também passou a rebeber vários depoimentos nas redes sociais de fãs da novela que se viam representadas por ela. "Eu recebo mensagens impressionantes em relação a isso", confessou.

A primeira gravidez

Além de participar do especial 'Geração Chiquititas', que será exibido no SBT e no +SBT no dia 15 de dezembro, e vai relembrar histórias e momentos que marcaram a novela e a vida dos atores que fizeram parte deste trabalho, Aretha Oliveira também está vivendo uma fase especial em sua vida pessoal: ela está à espera de sua primeira filha com o marido, o argentino Sebastián Goldberg.

"É um momento especial em todos os sentidos. Eu estou muito feliz com essa baby que vem a caminho e feliz com essa etapa que estamos vivendo, com esse encontro, com a volta de Chiquititas no streaming. Eu sinto que é um presente atrás do outro", completou.

