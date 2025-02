Ex-Chiquititas escolhe nome fora do comum para a filha. Saiba o significado

Grávida, a ex-Chiquititas Aretha Oliveira revela qual é o nome da filha durante chá de bebê. Veja as fotos e saiba o significado do nome

A atriz e apresentadora Aretha Oliveira, que é uma ex-Chiquititas, está grávida pela primeira vez e contou qual é o nome da filha que nascerá em breve. Ela e o marido, o argentino Sebastián, escolheram o nome de Aniki para a herdeira .

O nome Aniki não é comum no Brasil, mas traz um significado especial. O nome está associado com os significados de ‘cheia de graça’, ‘garra’ e ‘humildade’.

Além disso, a palavra Aniki tem um significado especial em japonês. A palavra significa ‘irmão mais velho’ e é usada como um termo de respeito a alguém.

O nome da bebê de Aretha foi revelado durante o chá de bebê que ela realizou junto com seu aniversário de 40 anos. "Nosso “Chaversário” tão especial e encantador!! Eu que amo comemorar o meu aniversário, como nao fazer isso no de “40”? Nossa menina a caminho, muita gente importante para nós vivendo isso com tanta felicidade, como nao fazer um Chá de Bebê e compartilhar essa alegria de pertinho antes dela nascer? Mas organizar duas festas? Nesta fase da gravidez? Que loucura! Tenho uma ideia melhor, uma comemoração dupla e muito amor para todos os lados!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aretha Oliveira (@arethaoliveiraoficial)

