Sofrendo alergia, Virginia Fonseca enfrenta perrengue em sua mansão

Tomando medicamentos após pegar virose depois do parto de José Leonardo, Virginia Fonseca enfrenta alergia e perrengue em sua casa; veja

A influenciadora Virginia Fonseca está enfrentando algumas dificuldades após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo. Na noite desta quarta-feira, 11, a empresária teve suas reações alérgicas pioradas e na hora de tomar banho em sua suíte luxuosa encontrou um problema: a falta de água.

Depois de aparecer com o rosto bem inchado, a apresentadora do SBT compartilhou que descobriu a questão em seu cômodo e precisou usar o chuveiro de sua mãe, Margareth Serrão, para se limpar. Enquanto relatava a situação, a nora de Leonardo foi se mostrando incomodada com sua aparência.

Isso porque, Virginia Fonseca começou a ver seus traços inchando e, segundo ela, a alergia poderia ter sido causada por medicamentos que tomou após o nascimento do herdeiro no último domingo, 08, e por ter contraído uma virose das filhas, Maria Alice e Maria Flor.

"Passando por uns perrengues, mas tô ótima! Tá tudo incrível! Vai passar", compartilhou após conseguir tomar banho e horas antes de voltar ao hospital. Na manhã desta quinta-feira, 12, ela contou que dormiu no local para receber atendimento médico e remédios por ter tido seu quadro alérgico agravado.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela estava recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Lucas Guedez fica em choque com recepção de Virginia na maternidade

Amigo próximo de Virginia Fonseca e seu companheiro no Sabadou, no SBT, o influenciador Lucas Guedez foi um dos convidados para curtir o andar fechado na maternidade após o nascimento de José Leonardo neste domingo, 08.

Depois de perder o voo e não conseguir chegar a tempo para ver o parto do bebê, o amigo da empresária ficou hospedado em um dos quartos do andar fechado pela famosa. Pasmo com os detalhes, Lucas Guedez compartilhou como foi recepcionado em grande estilo. Veja os detalhes da recepção luxuosa aqui.