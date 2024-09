Amanda Kimberlly comemora 2 meses de vida de Helena, sua filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao celebrar 2 meses de Helena, sua filha com Neymar Jr, em um vídeo inédito

A modelo Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar novos registros inédito da filha, Helena. A pequena, fruto de seu envolvimento com o jogador de futebol Neymar Jr, completa 2 meses de vida nesta terça-feira, 3.

Em seu Instagram oficial, Amanda publicou um vídeo fofíssimo da bebê recebendo carinho no rosto. Nas imagens, é possível perceber os detalhes do rostinho de Helena. "Dois", escreveu a mamãe coruja na legenda da postagem.

Quem deixou um recado carinhoso nos comentários foi Rafaella Santos, irmã de Neymar. "Pituca", derreteu-se a tia e madrinha da pequena Helena. "Lindaaa demais", declarou uma internauta. "O maior amor do mundo", disse outra.

Na tarde de segunda-feira, 2, Amanda Kimberlly abriu um álbum de fotos novas junto com a herdeira, que a acompanhou em um ensaio fotográfico especial. "Querida, eu esperei a vida toda por você", disse a modelo na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KIM (@akimberllya)

Amanda Kimberlly mostra novas fotos de Helena - Reprodução / Instagram

Filho de Neymar Jr aparece em foto inédita com a irmã caçula

Recentemente, o filho de Neymar Jr, Davi Lucca completou 13 anos e ganhou homenagens nas redes sociais. Inclusive, ele foi homenageado pela modelo Amanda Kimberlly, que é mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol.

Nos stories do Instagram, Amanda compartilhou uma foto inédita de Davi com Helena. Na imagem, ele apareceu dando um beijo na cabeça da irmãzinha durante um encontro deles.

Vale lembrar que Davi, fruto do antigo relacionamento de Neymar Jr com Carol Dantas, estava ao lado do pai no dia do nascimento de Helena em uma maternidade de São Paulo. Além do primogênito e da caçula, o jogador de futebol também é pai da pequena Mavie, de 10 meses, fruto de sua união com Bruna Biancardi; confira o registro!