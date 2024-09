Virginia compartilha rotina de cuidados com o filho mais novo, José Leonardo

'Estou exausta', Virginia Fonseca avaliou sua nova rotina de cuidados com o filho; a influenciadora já é mãe de Maria Alice e Maria Flor

Nesta quarta-feira, 18, Virginia fez um desabafo sobre a rotina da maternidade. A influencer que acabou de dar à luz José Leonardo - seu terceiro filho - e, desde então, tem focado a atenção nos cuidados com o bebê, o que a deixa bastante cansada. A esposa de Zé Felipe confessou ao público que está exausta e sem vontade de sair de casa.

"Hoje, eu percebi que estou exausta. Porque, o 'Josephino' (Zé Felipe) deu a ideia da gente ir nesse fim de semana para Mangaratiba e eu não quis. Logo eu, que em outra altura do campeonato falaria: 'vamos', começaria a organizar as coisas. Eu não quis ir", contou a influenciadora que possui uma casa de veraneio luxuosa na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No vídeo, a nora da Poliana mostrou aos seguidores que tinha feito o filho cochilar. Além disso, ela revelou os planos de permanecer em casa e descansar enquanto puder: "Preciso de um fim de semana sem fazer nada, só pra ficar deitada e assistir série. Vou tentar, né? Mas, nada é garantido", brincou ela.

Vale lembrar quea influenciadora já é mãe de Maria Alice, de três anos e de Maria Flor, de um ano.

Virginia impressiona ao exibir semelhança entre José Leonardo e Zé Felipe

Nesta quarta-feira, 18, Virginia Fonseca aproveitou a tarde em família com o marido, Zé Felipe, e o filho recém-nascido José Leonardo. Durante o momento especial, a influenciadora digital se derreteu ao notar mais uma semelhança entre pai e filho.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia gravou a orelha do marido bem de pertinho, destacando uma dobra na parte superior, uma característica bastante comum com o pequeno: “A orelha amassada”, Virginia escreveu na legenda e se derreteu.

Na sequência, a apresentadora compartilhou que apesar do bebê ter puxado o detalhe do pai, ele é a sua cara. Para comparar, ela colocou uma foto da primogênita e do caçula lado a lado: “Quem vai ser a cara da mamãe? Amei, pois irei ver minha versão masculina”, legendou.