Virginia impressiona ao exibir semelhança entre José Leonardo e Zé Felipe

Tal pai, tal filho! Virginia Fonseca impressiona seguidores ao mostrar que José Leonardo herdou característica única de Zé Felipe

Nesta quarta-feira, 18, Virginia Fonseca aproveitou a tarde em família com o marido, Zé Felipe, e o filho recém-nascido José Leonardo. Durante o momento especial, a influenciadora digital se derreteu ao notar mais uma semelhança entre pai e filho. Isso porque o pequeno herdou uma característica do cantor sertanejo: a orelha ‘amassada’, como ela descreveu.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia gravou a orelha do marido bem de pertinho, destacando uma dobra na parte superior, uma característica bastante comum. Em seguida, a influenciadora digital revelou que o filho também herdou esse detalhe do pai e mostrou que o recém-nascido tem a dobra na orelha exatamente no mesmo local.

“A orelha amassada”, Virginia escreveu na legenda e se derreteu pelo pequeno. Na sequência, a apresentadora compartilhou que apesar do bebê ter puxado o detalhe do pai, ele é a sua cara. Para comparar, ela colocou uma foto da primogênita e do caçula lado a lado: “Quem vai ser a cara da mamãe? Amei, pois irei ver minha versão masculina”, legendou.

Vale destacar que, recentemente, Virginia também observou uma forte semelhança entre seu terceiro filho e sua mãe, Margareth Serrão. Após perceber durante o teste do pezinho que o recém-nascido tem o formato dos dedos muito parecido com os da avó, a apresentadora colocou os dois de perto para comparar e se chocou com o resultado.

Virginia esclarece seus planos para voltar a gravar no SBT:

Há pouco mais de uma semana do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca está se preparando para retornar ao trabalho no SBT. Nesta quarta-feira, 18, a apresentadora revelou que já teve uma reunião com o diretor do programa e compartilhou detalhes sobre seus planos para retomar as gravações.

Virginia ganhou seu próprio programa na emissora de Silvio Santos, o ‘Sabadou’. No entanto, as gravações começaram enquanto ela já estava grávida de seu terceiro filho. Por isso, a equipe trabalhou para deixar todos os episódios prontos para que ela pudesse aproveitar sua licença maternidade. Agora, ela planeja retornar ao estúdio.