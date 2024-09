A atriz Bruna Spínola encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do rostinho da filha caçula, Júlia, de 1 mês

Bruna Spínola explodiu o fofurômetro das redes sociais ao exibir o rostinho da filha caçula, Júlia, que completou seu primeiro mês de vida no último dia 15. A menina é fruto de seu casamento com o diretor René Sampaio.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece passeando com a herdeira e encantou ao postar um clique dela dormindo. Para o passeio entre mãe e filha, Bruna surgiu usando um vestido longo vermelho, com várias flores estampados.

"Julinha tá completando 1 mês! O tempo está voando e cada momento é precioso. E com a liberação do pediatra para passeios ao ar livre, tivemos nosso primeiro passeio. Agora, mamãe e bebê estão prontas para aproveitar caminhadas diárias, cheias de amor. Julia amou o passeio e tirou um belo cochilo. Olha só a carinha dela, que fofura!", disse ela, que também é mãe de Malu, de quatro anos.

Bruna anunciou o nascimento de Julia postando fotos do parto. "O momento tão esperado finalmente chegou! Nossa pequena veio ao mundo com muita saúde, trazendo ainda mais amor para completar nossa família. É um amor que explode, uma alegria que não cabe no peito. Agora, nossa casa está ainda mais cheia de amor e felicidade! 15.08.2024", escreveu na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Spínola (@brunaspinola1)

Leia também: Bruna Spínola curte as férias no Uruguai com a família

Bruna Spínola faz desabafo sobre maternidade real

A atriz Bruna Spínola afirmou que viveu momentos de pura frustração nos primeiros meses da maternidade. Em entrevista à revista CARAS Brasil, a atriz falou sobre a importância de desmistificar o período e não romantizar as dores.

"Eu tinha essa ideia romantizada. Muita gente dizia: aproveita para dormir e cuidar de você enquanto ela está na barriga. Achava exagero, mas quando ela nasceu vi que é realmente difícil", desabafou. Confira a entrevista completa!