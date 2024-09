Ivo Pessoa confessa surpresa com sucesso de Alma Gêmea: 'Jamais imaginei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ivo Pessoa fala sobre o sucesso atemporal da canção Uma Vez Mais, que marcou os fãs da novela Alma Gêmea

Voz por trás do hit Uma Vez Mais, tema do casal de protagonistas da novela Alma Gêmea, Ivo Pessoa confessa que não tinha ideia que sua vida iria mudar tanto com a gravação da canção. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o baú de histórias e revelou os bastidores da empreitada, que começou ainda no Fama, reality show que foi grande sucesso nos anos 2000.

"Quando recebi o convite e ouvi a música, jamais imaginei que "Uma vez mais" se tornaria um sucesso. Agradeço a Deus e à Virgem Maria por essa oportunidade", diz ele, que logo em seguida ainda emplacou mais um hit novelesco, com a música de abertura do remake O Profeta.

A oportunidade de gravar a canção surgiu pouco depois de Ivo deixar o confinamento do Fama, programa muito semelhante ao Estrela da Casa, que estreou em agosto na TV Globo. A novidade na grade da emissora, inclusive, fez o cantor receber muitas mensagens dos fãs, que relembraram sua passagem pelo primeiro reality musical brasileiro.

"Algumas pessoas se lembram e eu fico muito feliz e agradecido, pois, o formato é muito parecido. Quando consegui assistir um pouco do programa deu aquela saudade boa. Este ano o programa que participei completou 20 anos", diz ele, que completa: "Há pessoas que mandam mensagens dizendo que eram crianças, mas que ainda lembram do programa. Isso é muito bom".

O cantor lembra que o confinamento foi um verdadeiro desafio, já que sua esposa havia acabado de ter o primeiro filho do casal. Para o artista, apesar dos perrengues, ele viveu o necessário para conseguir construir uma boa carreira. "Não ganhei o programa, porém foi uma grande vitória ter ficado por oito semanas dentro da casa".

"Deixei minha mulher e meu filho recém nascido para poder dar vida a um grande sonho do que sempre foi meu verdadeiro ofício: compor, cantar, tocar. E valeu o sacrifício! Eu já vinha de dois discos independentes e após o Fama, consegui gravar um disco que saiu pela Som Livre e uma das músicas foi trilha sonora de uma novela que até hoje é sucesso", comemora.

Para quem se pergunta "por onde anda Ivo Pessoa", o artista responde que continua atuante com a carreira de cantor e apaixonado pela música. "A carreira está excelente! Tenho feito eventos corporativos e também gravo minhas composições quando dá pra fazer alguma produção bacana. Amo fazer música, estar nos palcos, cantar e poder levar uma mensagem de amor através da minha música", finaliza ele, que recentemente lançou a canção Leão Ferido.

RELEMBRE OS SUCESSO DE IVO PESSOA: