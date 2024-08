Filho de Neymar Jr aparece em foto inédita com a irmã caçula, Helena

Mãe de Helena, Amanda Kimberlly exibe foto inédita de Davi Lucca, filho de Neymar Jr, com a irmã caçula

Filho de Neymar Jr, Davi Lucca fez aniversário neste sábado, 24, e ganhou homenagens nas redes sociais. Inclusive, ele foi homenageado pela modelo Amanda Kimberlly, que é mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol.

Nos stories do Instagram, Amanda compartilhou uma foto inédita de Davi com Helena. Na imagem, ele apareceu dando um beijo na cabeça da irmãzinha durante um encontro deles.

Vale lembrar que Davi estava ao lado do pai no dia do nascimento de Helena em uma maternidade de São Paulo.

Davi é fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas e acaba de completar 13 anos de vida.

Davi Luca e Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Homenagem da Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao escrever um recado carinhoso para seu enteado, Davi Lucca, filho de Neymar Jr e Carol Dantas. O menino completou 13 anos de idade neste sábado, 24.

Em um post nos stories do Instagram, Bruna exibiu uma foto de Davi com a irmã Mavie, de 10 meses, e falou sobre a alegria de acompanhar o crescimento dele.

"Davizinho, que o seu novo ciclo seja repleto de amor, sorrisos e muitas felicidades! Que você continue sendo esse menino doce, carinhoso e inteligente! Obrigada por ser tão incrível com a gente, desde o começo. Amamos você e estaremos sempre ao seu lado", disse ela.