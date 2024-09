Joana Prado diz que desaparecimento de Priscila Belfort afetou criação dos filhos

Esposa de Vitor Belfort, Joana Prado revelou grande trauma após desaparecimento misterioso da cunhada, Priscila Belfort

O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, será contado na série 'Volta, Priscila', na plataforma Disney+. Na terça-feira, 17, familiares da moça participaram da coletiva de imprensa da produção, que chega ao streaming no dia 25 de setembro, e falaram um pouco a respeito do caso.

A empresária Joana Prado, cunhada de Priscila e esposa de Vitor, abriu o coração e contou como o ocorrido mexeu com a família nos últimos 20 anos. Para quem não acompanhou, a irmã do lutador desapareceu em janeiro de 2004, quando saiu do local onde trabalhava, no Centro do Rio de Janeiro, para almoçar.

Ao longo da conversa com a imprensa presente na coletiva, Joana revelou que o caso interferiu na criação dos filhos com Vitor. Os dois são pais de Vivi, Kyara e Davi Belfort. A empresária explicou que passou a viver com receio de ficar longe dos filhos, justamente por medo de que a história pudesse se repetir.

"Eu, mãe de 3 crianças, vivi um trauma por muitos anos, a ponto de não deixar meus filhos irem para nenhuma viagem de escola e nem passeio de escola. A gente ia para um shopping center e andava praticamente os cinco juntos. Acho que por isso a gente ficou tão unido também, já que era sempre tão grudado um no outro", declarou ela.

Atualmente, a esposa de Vitor Belfort já não sofre mais com o medo. "Pela misericórdia de Deus, eu consegui ser liberta disso. Mas a minha parte carnal ainda gritava e quando eu deixava eles irem para algum passeio da escola, eu escrevia meu número bem grande no antebraço deles. Mas aos pouquinhos eu fui me libertando", relatou ela, por fim.

Vitor Belfort lamenta investigação em desaparecimento de Priscila Belfort

Vitor Belfort também comentou sobre o caso sem solução envolvendo a irmã. Durante a coletiva de imprensa da série documental 'Volta, Priscila', o lutador ressaltou sua insatisfação com a investigação na época e afirmou que ainda busca por justiça.

"Quando vocês verem do primeiro capítulo ao último, vocês vão montar um quebra cabeça e vocês vão fazer o trabalho de vocês. Naquela época, na maior indignação, como eles [a polícia] focaram em só uma investigação. Não investigaram os últimos 10 dias da Priscila, o que ela tava fazendo", detalhou o lutador sobre a produção.

"O caso da minha irmã vai ficar aonde? Na delegacia de sequestro? Ela tinha que estar na delegacia de desaparecidos. Eu perdoo todos aqueles que estão envolvidos no caso, eu já perdoei vocês, você não me deve nada. Mas a gente quer justiça", finalizou Vitor Belfort.

