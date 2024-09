Amanda Kimberlly encanta ao mostrar fotos inéditas de sua filha com Neymar

Amanda Kimberlly encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico de Helena, sua filha com o jogador Neymar Jr

Amanda Kimberlly encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, ao compartilhar cliques inéditos de um ensaio fotográfico que realizou com sua filha, Helena, que fará dois meses nesta terça-feira, 3.

Ao dividir no feed do Instagram os cliques intimistas com a herdeira, fruto de seu envolvimento com o jogador de futebol Neymar Jr., a mamãe se derreteu. "Querida, eu esperei a vida toda por você", declarou a influenciadora digital na legenda.

Os internautas encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Perfeitas", disse uma seguidora. "Ahh tá lindo demais isso aqui! Meu Deus", escreveu outra. "Aí meu coração, eu vou morrer com essas fotos!", se derreteu uma fã. "Vocês são lindas demais", falou outra. "Uma mini Amandinha", afirmou uma admiradora.

Vale lembrar que Helena é afilhada de Rafaella Santos, irmã de Neymar. A influenciadora digital é amiga próxima de Kimberlly. Recentemente, a famosa encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a sobrinha e afilhada. Além da foto da bebê, que esbanjou fofura, Rafa também aproveitou para publicar algumas selfies. Entre os registros, ela posou de biquíni e também compartilhou uma registro sem maquiagem.

Filho de Neymar Jr aparece em foto inédita com a irmã caçula, Helena

Recentemente, o filho de Neymar Jr, Davi Lucca completou 13 anos e ganhou homenagens nas redes sociais. Inclusive, ele foi homenageado pela modelo Amanda Kimberlly, que é mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol.

Nos stories do Instagram, Amanda compartilhou uma foto inédita de Davi com Helena. Na imagem, ele apareceu dando um beijo na cabeça da irmãzinha durante um encontro deles. Vale lembrar que Davi estava ao lado do pai no dia do nascimento de Helena em uma maternidade de São Paulo. Davi é fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas. Confira!