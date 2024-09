Filho de Ary Mirelle e João Gomes encanta ao surgir sorridente em novos cliques

O filho de Ary Mirelle e João Gomes roubou a cena ao surgir todo sorridente em novo ensaio fotográfico publicado nas redes sociais

Ary Mirelle explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico do filho, Jorge, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o menino aparece esbanjando fofura ao surgir todo sorridente. Para os registros, Jorge surge usando um macacão listrado. Além disso, ela está ao lado de um cabrito.

Ao mostrar os registros, a influenciadora digital escreveu: "Foi aqui que pediram as fotos com o cabritinho?", disse ela na legenda da publicação, recendo mensagens carinhosas dos internautas. "Neném mais perfeito do mundo", escreveu uma seguidora. "Ahaaa que fofo tá ele, gente", comentou outra. "Que coisa mais linda", se derreteu uma fã. "Quem aguenta esse neném", falou mais uma.

Vale lembrar que Jorge completou oito meses na última segunda-feira, 16, e ganhou uma festa temática dos papais. Desta vez, João e Ary escolheram a animação infantil 'Os Incríveis' como tema da data especial e todos surgiram fantasiados. "8 meses de Jorge com Os Incríveis", escreveu a influencer na legenda da publicação.

Confira:

Ary Mirelle revela primeira palavra do filho com João Gomes

A influenciadora Ary Mirelle dividiu com o público um novo momento inesquecível de suas férias em família na Europa. A companheira do cantor João Gomes usou as redes sociais para revelar que o filho do casal, Jorge, falou a primeira palavra aos 7 meses de vida.

Em seu Instagram oficial, Ary se mostrou surpresa ao contar que o pequeno, que está acompanhando os pais durante viagem a Roma, na Itália, não falou palavras tradicionais como 'papai' ou 'mamãe'. "Galera, Jorge aprendeu a pedir água", disse ela. "A primeira palavra não foi 'papai' nem 'mamãe', foi água. Depois mostro a vocês ele falando", acrescentou a noiva de João Gomes. Saiba mais!