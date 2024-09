Carol Peixinho abre rotina e revela estratégia para livrar relação de crises: 'Super dá certo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Peixinho fala sobre lançamento da própria marca e conta como faz para driblar agenda corrida de Thiaguinho

Com milhares de fãs nas redes sociais e mais de cinco anos atuando como influenciadora, Carol Peixinho (39) não tem dúvidas que controlar a vida online é um dos principais estratégias contra crises na relação com Thiaguinho (41), com quem vive um namoro de três anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa, que acaba de lançar sua própria marca de roupas fitness, falou um pouco da vida à dois com o amado.

"Acredito que quando a gente expõe pouco e vive o relacionamento um pouco longe dos holofotes, é pouco provável que as opiniões públicas, comentários causem algum ruído significativo na relação", disse Carol, que prefere apenas compartilhar cliques e vídeos fofinhos com o pagodeiro.

Quanto à agenda corrida de ambos, a influenciadora, que volta e meia aparece em Salvador para visitar amigos e familiares, conta que os dois sempre estão por dentro das obrigações do outro, para sempre aproveitarem o tempo juntos. "A gente se sai bem nesse quesito [risos]. Batemos sempre as agendas, organizamos nossa semana para estarmos o máximo de tempo juntos. Super dá certo", comemora.

Leia também: Thiaguinho abre o coração sobre planos de casamento com Carol Peixinho

Recentemente um comentário da ex-BBB sobre planejamento de casamento viralizaram, gerando algumas dúvidas em admiradores do casal. Mas apesar da felicidade dos fãs, ela garante que os dois ainda não irão trocar alianças, embora seja um desejo grande. "Eu não falei que estou me preparando pra casar [risos]. Eu falei que obviamente a gente tem vontade de casar e está nos nossos planos", explica.

No último final de semana, Carol realizou o seu primeiro evento físico da Pisci, uma marca de roupas fitness que acabou de lançar. O projeto reuniu muitos amigos e admiradores, que fizeram a alegria da agora empresária. "É muito gratificante ver o nosso projeto sendo reconhecido e consumido. Tô muito feliz".

Mas esse não é o único projeto que Carol pretende realizar neste ano. A famosa tem pretensão de lançar um canal de receitinhas fitness, quadro muito comum em seu perfil do Instagram, o qual tem provocado grande retorno dos fãs, mas também das marcas. "Amo compartilhar minhas receitas com minha audiência. E o mais legal de tudo isso é receber o feedback das pessoas que estão se alimentando melhor, que estão cuidando da saúde", diz.

"O compartilhamento das minhas receitas no Instagram têm crescido absurdamente, acredito que ter um canal de receitas onde possamos armazenar todo esse conteúdo em um só lugar será muito útil para todos, nos próximos meses teremos essa novidade", finaliza.