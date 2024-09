Recuperando-se de cirurgia, Poliana Rocha baba pelo neto recém-nascido

Após alguns dias de cirurgia nos olhos, esposa de Leonardo, Poliana Rocha, baba ao visitar José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, visitou o neto recém-nascido, José Leonardo, de mais de uma semana de vida, mais uma vez. Nesta quarta-feira, 18, após revelar em sua rede social que fez uma cirurgia nos olhos, a loira compartilhou novos cliques do filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Vovó coruja, a mulher do sertanejo apareceu babando com o pequeno nos braços. Ainda se recuperando do procedimento que fez nas pálpebras, há mais de quatro dias, a empresária surgiu bem com seus óculos escuros e curtindo mais um momento com o netinho.

"Que deus abençoe grandemente... Amo você pequeno!", declarou-se para o caçulinha de seu herdeiro. "Muito fofo vovó", babou pelo irmão de Maria Alice e Maria Flor.

Após alguns dias um pouco sumida de sua rede social e só usando óculos escuros durante as aparições, Poliana Rocha revelou que resolveu passar por uma cirurgia nas pálpebras não apenas por estética, mas também porque começou a ter questões com a visão.

Veja as fotos de Poliana Rocha com José Leonardo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha mostra quarto dos netos em sua casa

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou na segunda-feira, 16, que o quarto de seus três netos, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, já está praticamente pronto após alguns meses de reforma para redecorá-lo para a chegada de José Leonardo.

Após o ambiente, que era do esposo da apresentadora do SBT, servir de espaço para Maria Alice e Maria Flor na casa dos avós, agora, o cômodo é um espaço para o trio. A influenciadora então exibiu o lugar com os móveis em tons de marrom e verde e outros detalhes.

Em tons de verde, o quarto recebeu uma decoração fofíssima com vários elementos da natureza. Nas paredes, florestas, animais e outros desenhos foram feitos, além dos nomes das crianças gravados. Já no teto foram colocados lustres em formato de nuvens. Veja as fotos de como ficou aqui.