A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré, usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 19, para compartilhar um desabafo. Mãe de seis crianças, de idades diferentes, ela contou recentemente que cinco filhos do casal estão doentes. Por meio dos stories do Instagam, a companheira do artista esclareceu o quadro clínico dos pequenos e contou como está se sentindo diante da situação.

Segundo ela, o quadro mais delicado foi de Guilhermina, de dois anos, que precisou ser internada. "Ela foi fazer a troca mensal da cânula e um exame de diafragma para acompanhar o desmame da ventilação, mas apresentou bradicardias e achamos melhor investigar, então ela passou 2 noites lá. Mas já está de volta em casa!", disse ela.

Em seguida, vieram os outros herdeiros com febre e outros sintomas de virose. Segundo Leticia, eles também se recuperam bem. "Madelena, Estêvão e Vicente estão doentes, mas agora os remédios começam a fazer efeito", declarou. Outro internauta quis saber como ela está em meio a isso. "Uma bagaceira, mas estamos firmes. Guerra é guerra", escreveu ela.

Na última terça-feira, 17, ela fez um post no Instagram para falar sobre a saúde dos filhos. "Guilhermina: internada. Vicente: amidalite e sinusite (em casa); Gaspar: dor de ouvido; Madalena: 38° de febre (estou indo buscar na escola); Estêvão: febril e congestionado (lavagens de aspiração nasal); Inácio: saudável", contou ela.

Além de Maria Guilhermina, de dois anos, a stylist e o ator Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de seis meses.

Recentemente, Letícia compartilhou um vídeo em que mostrou o momento em que Guilhermina, que costuma se ver em frente às câmeras, surpreendeu ao pedir para não ser filmada.