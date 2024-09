Virginia Fonseca impressiona ao mostrar sua barriga 10 dias após o parto

Dez dias após o nascimento de seus terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca impressiona ao exibir abdômen quase todo reto

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionu nesta quarta-feira, 18, ao mostrar como está a sua barriga 10 dias após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo.

No espelho do banheiro de luxo de sua suíte, a empresária fez uma foto e revelou como está seu abdômen depois de mais de uma semana do parto. Só de roupa íntima, a apresentadora do SBT exibiu a região quase toda recuperada.

Com um inchaço mínimo, Virginia Fonseca registrou a evolução. "10 dias pós parto", escreveu a influenciadora que está diaramente fazendo massagens e outros procedimentos em seu salão particular em casa. Vale lembrar, que ela já fez lipoaspiração e antes da gravidez treinava intenso, durante a gestação também se exercitava.

Há dois dias, a famosa exibiu a barriga e a região estava bem maior. Vale lembrar que ela está amamentando José Leonardo e o ato pode ajudar na recuperação também.

Virginia usa carro para se locomover em sua mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que está tendo que usar um de seu carros para se locomover em sua gigantesca mansão em Goiânia. Neste domingo, 15, a famosa se gravou no veículo indo até seu salão de beleza particular.

Até uns dias antes do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, a apresentadora do SBT ia até o local a pé. Ela subia os inúmeros degraus até a parte de cima da propriedade, contudo, agora com os pontos da cesariana, a empresária não está podendo fazer esforços. Veja mais o que aconteceu aqui.