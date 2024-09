Elaine Mickely mostra fotos da festa de aniversário de Cesar Filho

Nas redes sociais, Elaine Mickely compartilhou algumas fotos da festa de aniversário do marido, Cesar Filho, que completou 64 anos

Elaine Mickely usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para compartilhar alguns cliques da festa de aniversário do marido, Cesar Filho. O apresentador do SBT completou 64 anos de vida nesta terça-feira, 17, e reuniu os familiares e amigos para comemorar a data especial em sua mansão em São Paulo.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o aniversariante aparece sorridente ao lado da esposa e recendo homenagens dos filhos, Luma e Luigi. Cesar também posou com seu bolo, que contou com quatro camadas e foi decorado em branco e azul e com as suas iniciais.

Ainda no post, Elaine contou que além de comemorar o aniversário do marido, os convidados também celebraram o aniversário de seu pai, Manoel Lima, e de um amigo da família, Marcos Quintela. "Ontem foi dia de aniversário triplo em casa... Meu amor @cesarfilho, meu pai @manoel.advogado e nosso amigo amado @marcosquintela!!", contou.

"Que alegria poder celebrar a vida de três homens tão incríveis, amados, especiais e donos de um coração gigantesco!!! Obrigada pela generosidade de cada um de vocês e por nos fazerem tão felizes!!! Vocês merecem o universo de felicidades… Que os Anjos do Senhor estejam acampados por onde vocês passarem sempre. Amamos muito vocês, meus queridos!! Aqui, somente um pouquinho do momento dos parabéns para eles!!!", desejou a famosa.

Homenagem de aniversário

No dia do aniversário de Cesar Filho, Elaine Mickely prestou uma bela homenagem nas redes sociais. Ela compartilhar vários cliques de vários momentos especiais com o amado e os dois filhos e se declarou para ele.

"Hoje é o dia do meu grande amor, @cesarfilho. Que privilégio o nosso ser presenteado por Deus com esse marido e pai tão diferenciado! Você é único amor, seu olhar é especial, suas palavras fazem a diferença em nosso dia a dia, seu abraço nos acolhe, sua presença nos traz alegria, sua companhia é deliciosa, sua generosidade nos constrange, sua humildade é linda, seu amor nos alimenta… teria tanto para escrever aqui que seria infinito esse texto..."

"Só Deus sabe o quanto sou grata por esse presente em minha vida! Que a presença do Espírito Santo do Senhor seja constante em sua vida, que os Anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, que sua jornada seja leve, repleta de realizações, harmonia, pessoas do bem, sabedoria, saúde, fé e muito amor! Obrigada por ser muito mais do que eu sonhei um dia. Te amooooo muitooooo e infinito", finalizou.