Viviane Araújo encanta ao compartilhar fotos com o marido e filho

Momento em família! A atriz Viviane Araújo dividiu novas fotos especiais ao lado do marido, Guilherme Militão, e Joaquim, filho do casal

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 28, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. A artista, que está no ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, aproveitou o momento de descanso para curtir a companhia do marido, Guilherme Militão, e Joaquim, de 2 anos, filho do casal.

Por meio de seus stories no Instagram, Viviane publicou um clique romântico com o companheiro. Esbanjando alegria, os dois posaram sorridentes para a câmera enquanto a famosa registrava o momento. Na sequência, ela dividiu uma foto fofíssima com o herdeiro.

O pequeno, que sempre rouba a cena com seu carisma, foi clicado no colo de Vivi. "Meu Joaquim", escreveu a atriz na legenda da imagem. Recentemente, em entrevista à Contigo!, a artista falou sobre a família e contou qual é a sensação de retornar às telinhas após a maternidade.

"Eu estava muito a fim de fazer outra novela. Depois que o Joaquim nasceu, até fiz alguns trabalhos, mas queria mesmo era voltar a fazer novela. Quando eu recebi o convite para fazer a Rosana, foi uma grande felicidade. Estou aproveitando ao máximo", disse ela, na ocasião.

Viviane Araújo posa com Guilherme Militão e Joaquim - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo relembra drama ao sofrer derrota no início da carreira

Recentemente, Viviane Araújo marcou presença no 'Conversa com Bial', apresentado por Pedro Bial, na Globo. Durante a entrevista, a atriz e dançarina revisitou alguns momentos marcantes de sua carreira. Entre eles, ela relembrou o drama que sofreu depois que perdeu o concurso para ser uma das 'Morenas do Tchan'.

Em 1997, Viviane participou da competição para ser a ‘Nova Morena’ do grupo musical, ao lado de Rosiane Pinheiro, Graciane Azevedo e Scheila Carvalho, que levou a melhor e ganhou o concurso de dança. Na época, a dançarina contou que ficou decepcionada com a derrota; confira detalhes!

