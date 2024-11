Filho de Viviane Araújo rouba a cena em fotos de passeio com a família

A atriz Viviane Araújo dividiu fotos de momentos especiais com o filho, Joaquim, e o marido, Guilherme Militão: 'Família linda'

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao compartilhar novos registros encantadores de um passeio em família, realizado no domingo, 10. Aproveitando o dia de folga, a artista e o marido, Guilherme Militão, levaram o pequeno Joaquim, de 2 anos, para andar de bicicleta.

Em seu Instagram oficial, a intérprete de Rosana em 'Volta por Cima', da TV Globo, abriu um álbum de fotos fofíssimas do trio curtindo o dia ensolarado do Rio de Janeiro ao ar livre. No entanto, quem roubou a cena foi o herdeiro da famosa, que aparece bastante sorridente e esbanjando fofura nas imagens.

"Meu domingo com meu papai e minha mamãe", escreveu Viviane Araújo na legenda da postagem, publicada em conjunto com o perfil oficial de Joaquim. Os cliques rapidamente ganharam milhares de curtidas e comentários dos internautas, que destacaram a beleza e simpatia do pequeno.

"Coisa mais linda! Apaixonada no Joaquim", se derreteu uma seguidora. "Seu filho é lindo e tem um sorriso contagiante", disse outra. "Família linda e amada", falou uma terceira. "Ele está lindo e grande, como o tempo passa rápido", escreveu mais uma.

Recentemente, em entrevista à Contigo!, Viviane falou sobre a família e contou qual é a sensação de retornar às telinhas após a maternidade. "Eu estava muito a fim de fazer outra novela. Depois que o Joaquim nasceu, até fiz alguns trabalhos, mas queria mesmo era voltar a fazer novela. Quando eu recebi o convite para fazer a Rosana, foi uma grande felicidade. Estou aproveitando ao máximo", disse.

Confira as fotos de Viviane Araújo com o filho e o marido:

Viviane Araújo com o marido, Guilherme Militão, e o filho, Joaquim - Reprodução / Instagram

Viviane Araújo com o filho, Joaquim - Reprodução / Instagram

