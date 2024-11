Mesmo sem dar depoimento, Viviane Araujo aparece no documentário de Belo

Mesmo sem dar depoimento, Viviane Araujo teve uma presença marcante no documentário de Belo. Relembre a história do ex-casal!

Recentemente, estreou no Globoplay o documentário Belo: Perto Demais da Luz, sobre a vida de Belo. E o projeto tem um momento dedicado para falar sobre os amores do pagodeiro.

Viviane Araujo não quis dar seu depoimento para o documentário, mas ainda assim teve uma presença marcante. A produção contou com imagens de arquivo e entrevistas para relembrar a história do casal.

"Belo viu uma revista que tinha a Viviane Araújo. A partir disso foi onde aconteceu tudo. Chegamos de viagem e na hora do show, lá estava ela na plateia", relembrou o produtor musical Stênio Madeira, sobre o início da relação do casal, em 1998.

"Eu olhei para a plateia e não consegui acreditar. Perguntei ao meu empresário se era ela mesmo", disse Belo, em entrevista ao Video Show, ao lado da então amada. "Ele cantava todas as músicas olhando para mim. As pessoas não entendiam", disse Viviane, na ocasião.

Em 2004, Belo foi preso acusado de associação ao tráfico e a atriz passou a visitá-lo com frequência na prisão. "Viviane passava por um calvário em frente à imprensa e ao país inteiro. Virou a queridinha do país por isso. Ela realmente enfrentou tudo isso. As mulheres sofridas, que faziam tudo pelos maridos presos, se identificavam, afinal Viviane fazia o mesmo. Ela poderia inventar alguma coisa, abandoná-lo nesse momento, dizer que foi traída, mas ela ia lá, com sacolas de comida que ela cozinhava o fim de semana inteiro. Ela também passava por revistas que são humilhantes", contou o jornalista Leo Dias.

Porém, Viviane descobriu que estava sendo traída. "As outras mulheres passaram a contar tudo para a Viviane. Outras mulheres, nos dias que ela não ia, visitavam o cantor, sem ter que passar pela mesma revista, sem carteirinha, nada. Na Quinta da Boa Vista tinha um quarto com colchão d'água para eles transarem", disse ainda o colunista.

Em entrevista ao jornal Extra, Viviane explicou a sua recusa em participar do documentário. "Não vou participar. E nunca falei que iria. Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito".

Motivo do término

O real motivo do fim de casamento de Belo e Gracyanne Barbosa foi revelado pela musa fitness durante seu depoimento para o documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay. Após aceitar participar da série, a influenciadora contou durante sua entrevista que não conseguiria mentir.

Por isso, a famosa optou em ser sincera e abrir o jogo sobre a separação, anunciada em abril deste ano. Gracyanne Barbosa então esclareceu que o amor continua, contudo, que a relação se desgastou por um hábito do cantor: o de não falar a verdade. A artista ainda deixou claro que não houve traição.

"É uma coisa que eu não gostaria de falar, mas não sei como responder essa pergunta sem entrar nesse assunto. Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'Ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", declarou.

Gracyanne Barbosa surpreendeu com mais declarações sobre o comportamento de Belo. "Eu não sei mentir. Eu sabia que eu ia chegar aqui e não ia conseguir falar: 'Ah, o Belo é um bom pai'. Ele não é. Ele precisa resolver essas questões. 'Ah, o Belo resolve os problemas dele'. Não, ele mente. Eu não queria fazer isso. Eu queria chegar aqui e falar: 'Ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira", explicou.

