Virginia intriga Maria Flor ao colocar o rosto inchado no gelo: 'Biruta'

Após fazer procedimento na face, Virginia intriga Maria Flor ao colocar o rosto em tigela com água e gelo; veja o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez mais um procedimento no rosto. Após visitar seu médico dermatologista nesta quinta-feira, 26, em Goiânia, para testar um novo laser para a face, a empresária acabou com a região bastante inchada.

Na manhã desta sexta-feira, 27, a famosa acordou vermelha, com algumas marcas e resolveu dar uma aliviada na situação colocando o rosto em uma bacia com água bem gelada. Ao mergulhar no pote com gelo, a esposa do cantor Zé Felipe intrigou a filha Maria Flor.

Muito engraçada, a herdeira do meio do casal reagiu ao ver a mãe se refrescando e brincou chamando a loira de "biruta". "Mamãe biruta", disse ao ver Virginia tentando aliviar a sensação em seu rosto após o tratamento.

Além de seu carisma, Maria Flor sempre chama a atenção com sua vaidade. Nos últimos dias, a pequena foi presenteada no Natal com maquiagens e uma mini bolsa de grife, que custa mais de R$ 5 mil.

Como ficar com o abdômen da Virginia?

Para quem acompanha Virginia Fonseca na rede social sabe que a famosa faz uma dieta sem "furos". Nos últimos tempos, a empresária tem apostado nas claras de ovo e evitado açúcar. O plano alimentar bem feito com atividade física certa pode ajudar na definição, segundo o personal.

"Atividades aeróbicas ajudam na baixa do percentual de gordura associado a uma dieta e o treino de musculação tem ativação total durante as execuções", apontou o personal sobre a importância de atrelar os treinos com alimentação certa.

Bruno Calado ainda ressaltou que a genética influencia bastante, contudo, nada adianta se a pessoa não tiver disciplina e consistência na dieta e nos treinos como a influenciadora tem. "Além disso, procurar um nutricionista e um médico do esporte para potencializar e otimizar os resultados é essencial", alertou o personal sobre como otimizar o processo.

É bom lembrar que Virginia Fonseca tem acompanhamento e, após o nascimento de seu terceiro herdeiro, o pequeno José Leonardo, ela iniciou tratamentos estéticos na região da barriga. Antes de engravidar de Maria Alice, a influenciadora chegou a fazer uma lipoaspiração. Nos últimos tempos, ela tem dado o que falar com sua "dieta do ovo".

