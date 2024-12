É possível conquistar a barriga de Virginia na academia? Personal responde

Após três gestações, a barriga de Virginia chama a atenção e personal trainer responde se é possível conquistar o 'tanquinho' na academia; confira

A barriga de Virginia Fonseca tem chamado atenção nos últimos tempos por conta de sua definição mesmo após três gestações seguidas. Mas, será que é possível conquistar o abdômen sarado na academia? Pensando nisso, a CARAS Digital conversou com o personal trainer Bruno Calado para tirar algumas dúvidas sobre o assunto.

Para quem acompanha a influenciadora digital sabe que ela faz atividade física na academia de sua mansão. A esposa de Zé Felipe dá preferência para os aeróbicos como esteira e alguns exercícios para o abdômen. Contudo, engana-se quem pensa que os gominhos aparecem por conta dos abdominais em grande quantidade.

"O principal índice para manter um abdômen definido seria ter um baixo percentual de gordura, na qual a definição abdominal ficará mais aparente", esclareceu o profissional sobre como ter uma barriga com aspecto desenhado.

Bruno Calado ainda explicou melhor para quem acha que os abdominais é o principal para a tão desejada definição: "Não, eles apenas tonificam a região e fortalecem toda região do core, mas, claro, treinando abdômen com mais intensidade os gominhos ficarão mais aparentes quando o percentual de gordura estiver baixo".

Como ficar com o abdômen da Virginia?

Para quem acompanha Virginia Fonseca na rede social sabe que a famosa faz uma dieta sem "furos". Nos últimos tempos, a empresária tem apostado nas claras de ovo e evitado açúcar. O plano alimentar bem feito com atividade física certa pode ajudar na definição, segundo o personal.

"Atividades aeróbicas ajudam na baixa do percentual de gordura associado a uma dieta e o treino de musculação tem ativação total durante as execuções", apontou o personal sobre a importância de atrelar os treinos com alimentação certa.

Bruno Calado ainda ressaltou que a genética influencia bastante, contudo, nada adianta se a pessoa não tiver disciplina e consistência na dieta e nos treinos como a influenciadora tem. "Além disso, procurar um nutricionista e um médico do esporte para potencializar e otimizar os resultados é essencial", alertou o personal sobre como otimizar o processo.

É bom lembrar que Virginia Fonseca tem acompanhamento e, após o nascimento de seu terceiro herdeiro, o pequeno José Leonardo, ela iniciou tratamentos estéticos na região da barriga. Antes de engravidar de Maria Alice, a influenciadora chegou a fazer uma lipoaspiração. Nos últimos tempos, ela tem dado o que falar com sua "dieta do ovo".

