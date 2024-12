Virginia dá presentes de R$ 5 mil para Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca gasta mais de R$ 10 mil para dar presentes de luxo para as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor no Natal

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu presentes luxuosos para suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento com Zé Felipe. Nesta quarta-feira, 25, ela abriu os presentes de Natal junto com as herdeiras e mostrou o momento para os fãs. Porém, o que chamou a atenção é o preço de dois itens que ela comprou para as herdeiras.

A mãe presenteou as filhas com bolsas de grife. As meninas ganharam modelos diferentes da bolsa mini pochette da Louis Vuitton.

A bolsa da Maria Flor tinha desenhos de personagens em uma pista de gelo e custa R$ 5.050 no site da marca. Enquanto isso, a bolsa de Maria Flor contou com um desenho de uma personagem dentro de uma xícara de chocolate e custa R$ 5.450.

Estes não foram os únicos presentes que Virginia comprou para as filhas. As meninas também ganharam fantasias, bonecas e maquiagem infantil.

Virginia Fonseca mostra presentes de luxo para as filhas

Virginia Fonseca mostra presentes de luxo para as filhas

Ensaio de Natal de Virginia e família

A influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu fazer um ensaio fotográfico de Natal com sua família. Nesta segunda-feira, 23, ela recebeu um fotógrafo em sua casa para registrar a alegria de sua família na data especial.

Para o ensaio fotográfico, a loira encomendou looks combinando para toda a família. Ela, o marido, Zé Felipe, e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, usaram pijamas com tema natalino e esbanjaram fofura.

O look da família é da marca TJama, que pertence ao ator Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel. Com a estampa de Natal, os pijamas custam pouco mais de R$ 180 na versão adulto e cerca de R$ 120 na versão infantil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Virginia Fonseca mostra fotos de sua família com os golfinhos