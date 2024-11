Dieta do ovo de Virginia: especialista aponta riscos e explica estratégia

Em entrevista para a CARAS, nutricionista esclarece e aponta riscos da dieta do ovo de Virginia Fonseca; influenciadora come várias claras

A dieta do ovo de Virginia Fonseca está dando o que falar nas redes sociais. Após a influenciadora digital começar a postar que estava comendo diversas claras por refeição, muita gente ficou curiosa e até pensou em começar fazer o mesmo. Mas será que comer vários ovos por dia é saudável?

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o nutricionista Pedro Adamo esclareceu alguns pontos da "dieta do ovo". O especialista explicou o motivo de várias influenciadoras terem optado pelo alimento sem gema, os benefícios e as consequências de comer apenas as claras. Além disso, ele chamou a atenção para o fato dos internautas verem apenas o que é postado, não sabendo das outras refeições do dia da pessoa, suplementos tomados ou até procedimentos que fazem para obter uma silhueta mais sequinha. Confira a entrevista a seguir!

CARAS: Existe uma dieta do ovo?

P.A.: "Não, uma dieta deve ser composta por uma grande variedade de alimentos, com composições diferentes, para que nosso organismo possa ter acesso a todas as substâncias que ele necessita para ter um bom funcionamento. Consumir apenas Ovos não vai fornecer esses nutrientes, e vai acarretar em uma desnutrição".

CARAS: Virginia e outras influenciadoras postam que estão comendo claras de ovo, comer ovo emagrece como acham?

P.A.: "O emagrecimento vai além de escolher um alimento, ou restringir alguns grupos de alimentos. Nenhum alimento isoladamente pode gerar um resultado por si só. O emagrecimento é complexo. Comer apenas claras de ovos, provavelmente irá fazer com que uma pessoa perca peso, pois a dieta estará restritiva, e assim a pessoa vai estar consumindo menos calorias que precisa. Isso a médio prazo gera redução de peso sim, porém nada disso será sustentado, pois uma hora ou outra ele vai voltar a comer e provavelmente essa restrição vai gerar uma compulsão e o peso irá retornar".

CARAS: Por que elas tiram a gema?

P.A.: "A gema é rica em gordura, e sabemos que a gordura é mais calórica que os outros macronutrientes, como os carboidratos e as proteínas. O pensamento de evitar o seu consumo vem disso, deixar a alimentação menos calórica, favorecendo o processo de emagrecimento".

CARAS: É saudável comer apenas ovos nas refeições?

P.A.:"Com toda certeza, não. Você estará deixando de consumir outros nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo, o nosso cérebro, por exemplo, necessita de glicose para sobreviver. A glicose que vem dos carboidratos da dieta. E quando você consome apenas clara de ovos na sua alimentação, você não estará ofertando glicose para o seu corpo, logo isso acaba impactando na sua saúde física e mental".

CARAS: É só ovo ou outra proteína serve para quem deseja fazer uma dieta para emagrecer e ganhar massa?

P.A.:"A proteína tem um papel fundamental em várias funções do organismo, como aumentar a síntese de proteínas para a formação de novos tecidos musculares, que favorece o processo de ganho de massa muscular, favorece o emagrecimento também, por proporcionar um aumento do gasto energético de repouso e aumento da saciedade, por dificultar o processo digestivo. Porém você deve variar os alimentos fontes de proteínas da sua alimentação. Consumir ovos, peixes, carnes magras, frango, iogurtes e leites, variando nas suas refeições, vai trazer uma diversidade de nutrientes no seu dia, somando uma ótima quantidade proteica da sua dieta".

CARAS: Quais são as consequências de comer apenas claras de ovo nas refeições?

P.A.: "Primeiro que você está estimulando um pensamento errado sobre a nutrição, enfatizando que para ter algum resultado você precisa evitar a qualquer custo um alimento. Isso provavelmente vai trazer problemas comportamentais, aversões alimentares. comer apenas ovos vai fornecer pouca energia, a tendência é se tornar uma pessoa desanimada, sem disposição para fazer tarefas simples do dia a dia, trabalhar, estudar, treinar, e terá problemas até com o sono. O seu corpo entra em um sinal de alerta e tem um desequilíbrio metabólico que impacta totalmente na saúde a médio prazo".

CARAS: Para quem deseja emagrecer de forma saudável é sugerido comer só claras de ovo?

P.A.: "Você pode consumir claras de ovos em algumas refeições, até pode consumir só claras em uma única refeição. O problema está no conjunto do dia. Sua alimentação deve ser composta por alimentos fontes de carboidratos, como frutas e cereais, alimentos fontes de proteínas, como carnes, ovos e peixes, alimentos fontes de gordura, como óleos e sementes, e por alimentos que contenham fibras, cereais integrais, frutas, legumes e verduras. Isso tudo distribuído em no mínimo 4 refeições, tendo um equilíbrio entre os macronutrientes em cada refeição, e ajustando as calorias para a sua necessidade, com toda certeza, você estará nutrindo o seu corpo da maneira certa".

CARAS: Qual é o alerta para quem vê essas dietas e deseja seguir?

P.A.:"Não tente copiar as estratégias alimentares que você vê nas redes sociais. Você nunca sabe se o que aquela faz no restante do tempo, o que ela usa, se ela faz outros procedimentos para ficar com um corpo estético. Ou melhor, nunca se compare com ninguém, cada um tem o seu próprio caminho, dificuldades, características genéticas, e vão responder de maneiras diferentes a comportamentos e estratégias alimentares".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Quantos ovos Virginia come por dia?

Virginia Fonseca surpreendeu o marido, o cantor Zé Felipe, ao revelar quantos ovos está comendo desde que começou a fazer uma nova dieta. Na terça-feira, 12, o artista mostrou o prato da companheira e descobriu que ela está comendo cerca de 20 ovos cozidos por dia.

"Almoça porquinho, né?", brincou o artista ao mostrar o prato de Virginia com gemas de ovos e uma clara. "Quantos ovos você come por dia, amor?", quis saber Zé. "Acho que estou comendo 'uns' 20. Acho que eu estou [risos]", respondeu a empresáriia. "Meu Deus do céu", reagiu ele.

Leia também:Virginia encanta seguidores ao mostrar as Marias comendo ovos junto com ela