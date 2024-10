Virginia Fonseca revela estresse com Zé Felipe: 'Ele me testa'

Ao esperar Zé Felipe para dormir, Virginia Fonseca revela que o esposo lhe estressa com demora; influenciadora explicou o que aconteceu

A influenciadora digital Virgina Fonseca revelou uma coisa que Zé Felipe faz e lhe estressa. Nesta segunda-feira, 07, a empresária contou que estava esperando o marido para dormir, mas que ele não chegava e não sabia o que ele estava fazendo no banheiro.

A apresentadora do SBT então falou que acordou seis horas da manhã e que já estava com sono por passar das 22 horas. Virginia Fonseca então comentou que o cantor estava enrolando e ainda queria ver um filme com ela.

"Eu tento não me estressar, mas o Zé Felipe, ele testa, ele me testa, eu fiquei lá em cima uma hora fazendo massagem...", disse que o amado estava no banheiro desde o momento que estava se cuidando em seu salão em casa.

Depois da espera, o herdeiro do sertanejo Leonardo e Poliana Rocha apareceu com seus cabelos molhados e dando risada. Recentemente, Zé Felipe revelou que se tranca em seu banheiro para trabalhar por ser um lugar isolado e sem barulho na mansão. Enquanto seu estúdio não fica pronto, ele montou um provisório no local.

É bom lembrar que o famoso está com os fios mais longos por estar fazendo uma promessa. Zé Felipe revelou que só poderá fazer um corte a partir do primeiro dia de janeiro de 2025. Nos últimos dias, o cantor surpreendeu a mãe de seus filhos com um presente caro e Virginia fez uma surpresa também ao aparecer com uma camiseta com fotos dele.

