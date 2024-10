Padrinho de José Leonardo reage ao saber detalhe de casal de Virginia e Zé Felipe

Após ouvir revelação de Virginia sobre intimidade com Zé Felipe, padrinho de José Leonardo, Hebert Gomes, reagiu por morar na mesma casa; veja

Quem acompanha a vida da família de Virginia Fonseca e Zé Felipe na rede social sabe que Hebert Gomes, amigo de longa data e assesor da influenciadora digital, mora com eles há tempos e ganhou até uma das suítes na mansão deles em Goiânia. Padrinho de José Leonardo, ele sempre aparece ao lado da empresária e nesta quinta-feira, 03, compartilhou uma reação.

Após ouvir uma revelação da apresentadora no Sabadou sobre sua intimidade com o filho do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha, Hebert Gomes postou que nunca mais foi o mesmo. Isso porque, ele lembrou que Virginia contou que arranja tempo para namorar com Zé Felipe depois de falar seu famoso "fomos" nos stories antes de dormir.

"Só compartilhar uma coisinha aqui com vocês: eu nunca mais fui o mesmo depois do 'fomos' da Virginia e do Zé", escreveu sobre ver o vídeo do casal e lembrar da declaração da influenciadora em seu programa no SBT.

Para quem não viu, uma convidada de Virginia Fonseca questionou quando ela conseguia tempo para namorar com Zé Felipe já que ela trabalha muito e até então tinha duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e José Leonardo ainda não havia nascido. "Eu costumo... Mais à noite, realmente, depois do fomos", declarou.

Vale lembrar que Hebert Gomes foi escolhido para ser o padrinho de José Leonardo. Antes do nascimento do caçula da amiga, ele presenteou o bebê com várias malas personalizadas para a maternidade.

