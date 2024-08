Zé Felipe revela como está promessa com fim para 1º de janeiro: 'Melhor'

Fazendo promessa há alguns meses, Zé Felipe revela como está lidando com 'proibição'; cantor não pode fazer algo até dia primeiro de janeiro

O cantor Zé Felipe atualizou como anda a promessa que está fazendo até o dia primeiro de janeiro de 2025. Em sua rede social, o famoso abriu uma caixinha de perguntas nesta sexta-feira, 23, e foi questionado sobre o proprósito que fez nos últimos meses e está cumprindo.

Sem cortar o cabelo há meses, o esposo de Virginia Fonseca contou que agora está mais acostumado com os fios mais longos. Ao exibir como estão suas madeixas, o herdeiro de Leonardo com Poliana Rocha revelou como faz para lidar com tamanho e sem corte.

"Tô demais, na verdade, acaba só dia primeiro de janeiro, agora tá começando a ficar melhor, tá começando a cair, não tá armadão mais não, vamos ver, mas é missão, por isso, bonézinho toda hora", falou sobre usar o acessório para esconder os fios mais bagunçados.

Ainda em seus stories, Zé Felipe falou sobre a invasão de onça em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a qual foi comprada de um jogador e custou cerca de R$ 27 milhões. O cantor surpreendeu ao brincar que na verdade há quatro no local.

