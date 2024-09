Virginia Fonseca ganha presente útil e bem caro de Zé Felipe: 'Eu amei'

Tudo isso? Virginia Fonseca ganha mimo de última geração de Zé Felipe e exibe presente especial do marido; veja o que ela recebeu

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou um presente especial do marido, o cantor Zé Felipe, nesta quinta-feira, 26. Em seus stories do Instagram, a empresária mostrou qual foi o mimo da vez que o pai de seus filhos resolveu lhe dar.

Algumas horas depois de ter presenteado a mãe, Margareth Serrão, com um celular iPhone 16, a apresentadora do SBT também recebeu um modelo do aparelho eletrônico do amado. Muito contente com a surpresa, Virginia Fonseca exibiu a caixinha e agradeceu o esposo.

"Olha o que que eu ganhei do meu gato: um iPhone 16. Ele me deu, eu amei, te amo, amor", disse a mamãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ao exibir o item de bastante utilidade em sua vida de influenciadora e empresária na rede social.

É bom lembrar que o aparelho custa cerca de R$ 10.499,00, dependendo do lugar onde é comprado, quantidade de memória e outros detalhes escolhidos pelo comprador.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca bateu 50 milhões de seguidores e comemorou a grande conquista em sua carreira. Como forma de agradecer os fãs, ela escolheu 50 pessoas de Goiânia para entregar um mimo especial com seu toque pessoal.

Virginia ganha brinco de Zé Felipe com valor de carro

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma joia caríssima do cantor Zé Felipe. Meses atrás, após um dia de trabalho no SBT, a apresentadora chegou no apartamento dos sogros em São Paulo e foi surpreendida com o presente do esposo.

Grande admiradora de joias, a empresária foi surpreendida com um par de brincos da grife Cartier. Segundo a loira, que estava grávida pela terceira vez, o marido havia acertado na escolha e deu o que ela já estava querendo: um par de pantera de ouro amarelo.

Apesar do pequeno tamanho, o brinco tem um preço altíssimo. O mimo dado por Zé Felipe custa R$ 39.500 e combina perfeitamente com os óculos de sol que ela recebeu nos últimos dias da mesma grife e que tem o valor de mais de R$ 10 mil. Veja o brinco aqui.