Zé Felipe revela motivo inusitado para preferir trabalhar no banheiro: ‘Não consigo’

Mesmo com mansão gigantesca, Zé Felipe enfrenta dificuldades e revela motivo inusitado para improvisar estúdio no banheiro de casa

Nesta quarta-feira, 25, Zé Felipe usou suas redes sociais para compartilhar que montou um estúdio improvisado em um local inusitado de sua mansão: o banheiro. Na sequência, o cantor revelou o motivo e explicou que sua escolha se deve ao fato de enfrentar muitas dificuldades para se concentrar em outras áreas da casa em que mora com Virginia Fonseca.

Nos stories do Instagram, Zé Felipe explicou que estava "sumido" de seu perfil porque estava trabalhando em um novo projeto e produzindo novas canções. Em seguida, ele mostrou seu estúdio improvisado em um dos banheiros de sua mansão, posando ao lado da banheira onde costuma dar banho nas filhas e exibindo seu equipamento de som.

Apesar de ter diversos cômodos à disposição, incluindo um estúdio em sua propriedade luxuosa, Zé Felipe revelou que enfrenta muitas dificuldades para se concentrar devido ao seu transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por isso, ele prefere trabalhar em um ambiente fechado, longe de muitos estímulos visuais ou sonoros.

Zé Felipe improvisa estúdio no banheiro da mansão - Reprodução/Instagram

“Montei uns negocinhos aqui no banheiro onde eu dou banho nas Marias. É que quando eu preciso mexer em alguma coisa de música, produzir ou tiver alguma ideia, eu tenho que ir para algum lugar igual aqui que só tem eu, porque se não o déficit de atenção grita”, explicou o artista, que é um dos seis filhos do cantor sertanejo Leonardo.

“Aí eu não consigo focar em outra coisa aí. Passa o passarinho, eu olho para o passarinho e esqueço. Aí eu tenho que fazer isso”, Zé revelou a dificuldade para se concentrar. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que o cantor falou sobre seu diagnóstico: "Eu descobri quando era novinho, nem estava na escola ainda, com uns 9 anos”, ele declarou em abril deste ano.

“Não parava quieto, né, tinha agitação, era disperso. Comecei a fazer um tratamento, fui ao médico, claro, e aí controlo",Zé compartilhou em suas redes sociais e revelou que faz tratamento: “Hoje há tratamentos melhores do que na época em que eu comecei a fazer. Vai mudando, vai melhorando, vai avançando a medicina, e eu faço até hoje”, contou.

