Virginia faz surpresa para Zé Felipe e choca o amado: 'Tomou um susto'

Apaixonada, Virginia faz surpresa especial para Zé Felipe e deixa o esposo passado com item que mandou fazer para usar; veja

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma surpresa especial para Zé Felipe nesta quarta-feira, 02. Momentos antes de dormirem, a famosa chamou a atenção do amado ao colocar uma roupa que ele não esperava.

Ao ver a mãe de seus três filhos usando ua peça, o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha ficou pasmo e lisonjeado. Em seguida, Zé Felipe e Virginia Fonseca revelaram do que se tratava o look da empresária.

A apresentadora do SBT então surpreendeu o esposo ao surgir com uma camiseta com várias fotos dele e com o nome dele escrito. "Tomou um susto", disse ela sobre a reação do homenageado. Em seguida, ela colocou a música de Marília Mendonça, Serenata, sobre ser "brega" ao amar dessa maneira intensa.

Vale lembrar que Virginia Fonseca tem mais camisetas e até moletons com as fotos de sua família. A influenciadora anda com a imagem das filhas e do amado estampada para mostrar todo seu amor por eles.

Ainda nesta quarta-feira, 02, a empresária colocou um metódo contraceptivo para não engravidar. Segundo a esposa de Zé Felipe, ela não terá mais filhos por enquanto e ficará apenas com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virginia fala de atitude 'infantil' de Zé Felipe com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que Zé Felipe apronta com as filhas. Nesta segunda-feira, 30, quando já tinham colocado as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, para dormirem em seus quartos, a empresária contou que o cantor queria fazer uma brincadeira com a mais nova.

A apresentadora do SBT então comentou sobre o esposo ser "infantil" e querer fazer algumas "pegadinhas" com as meninas no horário que é para dormir. Virginia Fonseca contou que Zé Felipe queria assustar Maria Flor pela babá eletrônica. Saiba mais aqui.