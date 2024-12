Virginia flagra Juliette no salão de beleza e ironiza: 'Você está linda'

A influenciadora digital Virginia Fonseca registra a amiga, a ex-BBB Juliette Freire, retocando a raiz do cabelo em salão de beleza

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca teve um dia de beleza no salão e, além de registrar o resultado final do cabelo, flagrou a amiga, Juliette Freire, no meio de uma sessão de cuidados estéticos. As duas, inclusive, frequentam o mesmo mesmo local e já se encontraram outras vezes no estabelecimento.

Nos stories gravado nesta terça-feira, 17, a mulher de Zé Felipe filmou a amiga, que estava com o cabelo cheio de tinta e fazendo as unhas. Sem perder a piada, Virginia soltou: "Ju, você tá linda, mas assim...". "Não, não tô linda não! Tá rindo do que?", rebateu Juliette bem humorada.

Em seguida, Virginia revelou a curiosidade de saber qual horário Juliette sairia do salão: "Deixa eu te falar, vou estar ansiosa esperando a hora que você vai sair daqui. Por favor posta Stories. Vamos acompanhar gente, eu tô saindo antes de escurecer. A Ju, infelizmente não pode falar o mesmo".

"Dez da noite", sugeriu a campeã do BBB20. "Positividade sempre, Ju, a gente vai acompanhando lá, tá bom?", ironizou a empresária enquanto Juliette fazia cara de 'raiva'.

Festa de 50 milhões de seguidores de Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está na contagem regressiva para sua festa de 50 milhões de seguidores no Instagram. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 18, e a estrutura e decoração já começaram a ser montadas no salão de festas.

A equipe da estrela compartilhou um vídeo do início da montagem da estrutura luxuosa e enorme para receber os convidados da influencer no evento. Inclusive, a previsão é que a montagem demore cerca de 94 horas para ser finalizada.

O evento acontecerá na Casa Fasano, localizada em bairro nobre de São Paulo. “Vocês estão preparados para a maior noite de gala da internet? Falta pouco”, contaram.

A festa será um baile de gala e será toda decorada em tons de dourado e preto. Saiba mais!

Leia também: Virginia Fonseca mostra fotos de sua família com os golfinhos