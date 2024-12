Cunhada de Virginia nega rumores de rivalidade com a influenciadora

A esposa de Pedro Leonardo e arquiteta Thais Gebelein expõe detalhes do relacionamento com a cunhada, a influenciadora digital Virginia Fonseca

A arquiteta e esposa do cantor Pedro Leonardo, Thais Gebelein, deu detalhes sobre o seu relacionamento com a cunhada, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Aos 41 anos, ela enfatiza que, ao contrário do que alguns internautas sugerem, não há rivalidade entre ela e a esposa de Zé Felipe, de 25 anos.

"Espero que já tenham cansado de tentar rivalizar a gente porque não existe essa rivalidade. Existe a questão da distância física e de diferença de idade. Sou 16 anos mais velha que ela.", começou.

"Mas a gente se fala sempre. Já até conversamos sobre essa rivalidade que tentam colocar entre a gente e que não existe. Falamos sobre isso porque às vezes, de tanto as pessoas falarem, pode virar uma verdade. Isso não é verdade. Tem muito amor e respeito entre a gente", disse em entrevista à Quem.

"Me fizeram influenciadora"

Thais Gebelein ficou conhecida no final de 2012 quando seu então companheiro, Pedro Leonardo, sofreu um grave acidente de carro, que o deixou em coma induzido por um mês. Na época, quando ganhou muito apoio e carinho dos fãs do então cantor sertanejo, filho de Leonardo, a arquiteta nem imaginava que se tornaria a influenciadora que é hoje, seguida no Instagram por mais de 600 mil pessoas.

"Digo que me fizeram influenciadora, não foi que eu virei. Sou arquiteta de formação, mas como essa área tem uma linha muito tênue com a moda, isso foi e puxando para esse lado. É um universo que amo e foi natural me encontrar profissionalmente nesta caminhada. Sou uma pessoa comum. Parece que estou conversando pelo celular com uma amiga. Não ponho metas absurdas e nem prazos; deixo acontecer, fluindo de forma orgânica", contou.

Para 2025, Thais pretende expandir ainda mais sua relação com marcas que admira. "Quero trabalhar com mais marcas que gosto. Hoje trabalho com grandes marcas que sempre usei e sonhei em trabalhar. Fico muito feliz. Às vezes, é tão natural o que eu posto que as pessoas nem entendem que é uma parceria. Isso acontece porque só trabalho com marcas que realmente admiro. É orgânico."

