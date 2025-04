Motivo do fim do namoro de Gerard Piqué e Clara Chía vem à tona

Jornalista aponta o motivo para Clara Chía ter terminado o namoro com Gerard Piqué e faz os fãs lembrarem de quando ele se separou de Shakira

O jogador de futebol Gerard Piqué está solteiro novamente. De acordo com a jornalista Adriana Dorronsoro, da emissora espanhola Telecinco, o namoro dele com Clara Chía chegou ao fim e o motivo do término fez os fãs lembrarem de quando ele se separou de Shakira.

A jornalista apontou que Piqué e Chía se separaram por causa de uma suposta traição do jogador. Ela contou que fontes revelaram que o fim do namoro aconteceu após rumores de que ele teria sido infiel após ser visto com uma mulher em Miami, nos Estados Unidos.

Além disso, a relação dos dois já estaria estremecida por causa de diferenças nos sonhos para o futuro. Ela queria formar uma família com o namorado, mas ele não queria ter mais filhos. Com isso, os rumores de separação foram o estopim para que ela decidisse romper o namoro.

Por enquanto, Gerard e Clara ainda não se pronunciaram sobre os rumores de término e traição.

A separação polêmica de Gerard Piqué e Shakira

Com os rumores de nova traição, os internautas resgataram a separação de Gerard Piqué e Shakira. Os dois também se separaram por causa de uma traição do jogador. Na época, eles estavam casados há 11 anos.

Em 2022, Gerard e Shakira anunciaram o fim do casamento e a imprensa mundial apontou que a pivô da separação seria Clara Chía, com quem ele engataria o namoro meses depois. Os rumores diziam que a cantora percebeu a traição por causa de um pote de geleia que só ela comia, mas que estava com menos produto quando ela voltou de uma viagem.

O anúncio da separação foi feito por meio de um comunicado oficial. "Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade", informaram.

Juntos, eles tiveram dois meninos, Milan e Sasha.

