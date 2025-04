Ex-BBB Matteus revela como conheceu a nova namorada: 'Paixão à primeira vista'

Apaixonado! Vice-campeão do BBB 24, Matteus contou detalhes do primeiro encontro com a namorada, com quem assumiu o romance em abril

Matteus Amaral não esconde o quanto está apaixonado! Vice-campeão do BBB 24, o gaúcho vive um romance com a estudante de medicina Anna Júlia Ferreira. Apesar de se conhecerem há algum tempo, os dois só engataram o namoro em abril deste ano.

Em entrevista recente ao 'Gaúcha ZH', o ex-BBB abriu o coração e revelou detalhes de como foi o primeiro encontro com a amada. "Nos conhecemos pelas redes sociais, há uns oito anos. Nosso primeiro encontro pessoal foi perto do Carnaval este ano, em Porto Alegre. E dá pra dizer que foi paixão à primeira vista. Desde o primeiro beijo, a gente se apaixonou. Foi muito intenso", declarou ele.

"Trocamos uma ideia pelas redes sociais e combinamos de tomar um chimarrão. Conversamos por horas", completou Matteus Amaral. Vale lembrar que os rumores de que o ex-BBB estaria namorando Anna Júlia começaram a circular em março deste ano, logo após os dois serem vistos abraçados em um evento de Carnaval.

Este é o primeiro relacionamento que Matteus assume desde o término de seu noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira. Os dois se conheceram no reality show da TV Globo e seguiram juntos após o fim do confinamento.

Ex-BBB Matteus Amaral e Anna Júlia Ferreira - Foto: Reprodução/Instagram

Quando Matteus e Isabelle se separaram?

O ex-casal Matteus Amaral e Isabelle Nogueira anunciaram o fim do noivado em fevereiro de 2025 . Os dois, que iniciaram o romance nos últimos dias de confinamento do BBB 24, oficializaram o namoro poucos dias após o fim do reality show da TV Globo.

Em novembro de 2024, Isabelle foi pedida em noivado durante uma viagem do então casal à Paris. A relação, no entanto, acabou três meses depois. Na época, a ex-BBB contou ao público que, após morarem juntos, decisões do dia a dia acabaram desgastando o relacionamento.

