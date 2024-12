Virginia Fonseca mostra fotos de sua família com os golfinhos

Após alguns dias de voltar de viagem a Bahamas, Virginia Fonseca mostra fotos de quando conheceu os golfinhos com a família

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao mostrar fotos de quando mergulhou com os golfinhos e sua família em Bahamas. Neste domingo, 15, dias após retornarem da viagem ao Caribe, ela compartilhou os registros e esbanjou fofura com o álbum especial.

Nos cliques, a empresária apareceu com a mãe, Margareth Serrão,Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, curtindo os bichinhos de perto. A famosa então brincou sobre a herdeira do meio estar "julgando" até os animais.

"As fotos com os golfinhos saíram gente kkkkkk e a Floflo conseguiu julgar ATÉ o golfinho", disse ela ao revelar os cliques encantadores. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Muito lindos", elogiaram. "Vocês são perfeitos", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca fez uma festa de fim de ano para seus funcionários e surpreendeu os colaboradores com cestas de Natal com notas de cem. No amigo secreto, a loira ganhou um presente personalizado e ficou passada com a habilidade de uma das pessoas que trabalha em sua casa.

Virginia se preocupa com pedido de Maria Alice para presente de Natal

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, é fã de fantasias e super-heróis. Quem segue o casal de famoso sabe que a menina vive vestida de algum personagem e nesta sexta-feira, 13, surpreendeu a mãe ao revelar o que gostaria de presente de Natal.

Usando um macacão verde de um super-herói, a herdeira mais velha da influenciadora digital e do cantor apareceu brincando na brinquedoteca da mansão em Goiânia até que contou para Virginia qual é seu desejo para a data especial. Veja mais o que aconteceu aqui!

