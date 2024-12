Virginia Fonseca: Montagem da festa de luxo vai durar mais de 90 horas

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está na contagem regressiva para sua festa de 50 milhões de seguidores e a montagem já começou. Assista ao vídeo

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está na contagem regressiva para sua festa de 50 milhões de seguidores no Instagram. O evento acontecerá na quarta-feira, 18, e a estrutura e decoração já começaram a ser montadas no salão de festas.

A equipe da estrela compartilhou um vídeo do início da montagem da estrutura luxuosa e enorme para receber os convidados da influencer no evento. Inclusive, a previsão é que a montagem demore cerca de 94 horas para ser finalizada.

O evento acontecerá na Casa Fasano, localizada em bairro nobre de São Paulo. “Vocês estão preparados para a maior noite de gala da internet? Falta pouco”, contaram.

A festa será um baile de gala e será toda decorada em tons de dourado e preto.

Virginia muda seu método contraceptivo

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou a manhã deste domingo, 15, em um hospital de Goiânia para realizar vários procedimentos. Ela decidiu se internada para fazer a trocar de método contraceptivo sob anestesia e aproveitou para fazer lasers em todo o seu corpo.

A esposa de Zé Felipe usava o método do implante de hormônios para evitar ter mais filhos. Porém, ela teve o efeito colateral de ter sangramento intenso e decidiu mudar o método. Agora, a loira aderiu ao DIU de Mirena e decidiu colocá-lo com anestesia geral.

Como já estaria anestesiada, ela também chamou um especialista em estética para fazer vários tipos de lasers em seu corpo, incluindo tratamentos para o rosto, flacidez, glúteos e bioestimulador.

"Estou indo colocar DIU. Eu parei de sangrar depois que eu reclamei com vocês que eu estava sangrando e tal. Só que o Implanon para a minha enxaqueca não é bom, não é recomendado. Então a Dra Thais perguntou se eu poderia colocar o DIU e eu falei que sim, que seria de boa. Então eu vou tirar o Implanon e vou colocar o DIU de Mirena. Vou aproveitar que estarei sedada e vou fazer laser no rosto e no corpo, são vários, tem uma lista”, disse ela.

