Nora de Angélica e Luciano Huck abre o coração e desabafa: 'Tá muito difícil'

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora digital Duda Guerra, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua rotina. Em um texto compartilhado neste domingo, 27, ela falou sobre os desafios de conciliar diferentes áreas da vida pessoal e profissional.

“ Minha cabeça está meio caótica ultimamente. Está muito difícil conciliar estudo, trabalho, gravações, viagens e academia. Sempre treinei pela minha saúde mental, a estética vem como consequência. Esses últimos meses, não estou conseguindo treinar direito, pois estou dando prioridade para outras coisas” , relatou.

E completou seu desabafo: “O resultado disso? Estou ficando doida da cabeça e decepcionada com um corpo que nunca tive. Estou falando isso para vocês saberem que nem tudo é perfeito por aqui e temos que saber quais são as prioridades que vão nos fazer construir nosso caminho”.

Namorada de Benício Huck faz desabafo - Reprodução/Instagram

Ida ao hospital

Recentemente, Duda Guerra usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua saúde. Ela foi hospitalizada por algumas horas devido a fortes dores de cabeça. Após se recuperar, ela apareceu para tranqulizar os fãs.

“Eu, em plena quinta-feira no hospital tomando remédio na veia e indo fazer tomografia (tenho prova/simulado de todas as matérias no sábado)", contou Duda, que relatou que estava na escola quando começou a passar mal e precisou correr para o hospital Barra Dor, no Rio de Janeiro.

Depois, atualizou: “Oi, meus amores. Só pra deixar vocês tranquilos, eu cheguei em casa, já. Tomei três remédios na veia no hospital, fiz uma tomografia, mas deu tudo normal. Ele [médico] passou remédios pra eu ficar tomando em casa. Então, ainda estou sob efeito da medicação”, disse.

