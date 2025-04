Garotinho que encantou o TikTok com vídeos fofos morre aos 2 anos

O pequeno Preston Ordone, de 2 anos, que ficou conhecido por seus vídeos encantadores no TikTok, faleceu após um grave acidente de carro

O pequeno Preston Ordone, de 2 anos, que ficou conhecido por seus vídeos encantadores no TikTok, faleceu após um grave acidente de carro na Louisiana (EUA). Seus pais, Katelynn e Jaelan Ordone, sofreram ferimentos graves e permanecem internados. A notícia foi confirmada por pessoas próximas à família em uma publicação nos perfis oficiais dos pais nas redes sociais.

"Esta é a publicação mais difícil que poderíamos fazer, encontrar palavras ainda é muito difícil... Esperamos que vocês possam ajudar nossa família de todas as maneiras possíveis neste momento difícil. Ainda parece tão surreal... Todas as suas orações, amor e apoio são necessários e apreciados. Obrigada. #OkayBabyForever", disseram um rapaz e uma moça na conta da mãe de Preston, que soma mais de 353 mil seguidores no TikTok e 160 mil no Instagram.

No vídeo, eles deram detalhes do que aconteceu. "Katelynn, Jaelan e Preston se envolveram em um acidente. Paisley, vocês sabem quem é Paisley, ela estava na escola na hora. Ela não estava no veículo. Ainda não sabemos todos os detalhes, mas a caminhonete deles desviou para a direita na saída da rodovia e bateu em uma árvore e, infelizmente, Preston não sobreviveu". Paisley é a primogênita do casal Katelynn e Jaelan.

Eles ainda contaram que os pais estão gravemente feridos. Sobre o pequeno, informaram: "Preston foi retirado do veículo e levado para o hospital, e eles fizeram tudo que podiam. Eu só queria dizer que Preston causou um grande impacto em todos vocês. Ele fez as pessoas sorrirem, eu sei que vocês estão ansiosos por vê-lo todos os dias. E eu sei que no céu agora mesmo, se existe lama no céu, ele provavelmente está pulando e dançando nela. Sentiremos muita falta dele".

