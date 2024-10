Esposa de Rodrigo Faro descobre nódulo e pede orações

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, surgiu no hospital e pediu pelas orações dos seguidores após descobrir um nódulo na perna

Na noite desta sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado da esposa Vera Viel, que está no hospital. "Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui", começou o apresentador.

Em seguida, Vera explicou que descobriu um nódulo na perna e aguarda os resultados dos exames para saber do que se trata. "Vou explicar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", contou ela.

Por fim, Rodrigo afirmou que segue trabalhando normalmente e pediu pelas orações dos fãs nesse momento. "Está tudo bem, eu continuo gravando, trabalhando, ficando com ela e cuidando da casa enquanto ela está ausente. Mas se Deus quiser, já deu tudo certo. A gente queria dividir isso com vocês porque vocês sempre acompanham a nossa família, torcem pela gente. Agora é o momento de oração mesmo e com certeza a gente vai ter um testemunho lindo para contar no final disso tudo", concluiu.

Rodrigo Faro e Vera Viel são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11 anos.

Futuro na Record

Rodrigo Faroabriu o jogo sobre a possibilidade de sair da Record TV. O contrato do apresentador com a emissora se encerra no final deste ano, mas ainda não se sabe se acontecerá uma renovação.

"Tenho uma relação muito legal com todos os canais, eu deixei amigos na Globo, eu fiquei muito feliz com o respeito que a Globo teve comigo em divulgar o filme. No SBT também, eu sou amigo de todos ali dentro", disse ele em entrevista à RedeTV! durante a coletiva de imprensa do filme Silvio, que conta a história de Silvio Santos (1930-2024).

Faro deixou claro que gostaria de seguir na emissora. "A gente não sabe o que vai acontecer... O meu contrato com a Record termina agora no final do ano. É óbvio que eu quero ficar, eu só deixo a Record no dia que a Record falar que não dá mais, aí sim eu vou sentar quem sabe com a Globo, com SBT, quem sabe com a Band, com qualquer emissora. Mas, enquanto eu tiver contrato com a Record, eu não falo de novos trabalhos, de novas possibilidades, eu acho que nem é legal", ressaltou.