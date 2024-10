Rodrigo Faro atualiza sobre cirurgia de Vera Viel para retirada de tumor

Após compartilhar uma foto de Vera Viel no hospital, Rodrigo Faro atualizou suas redes sociais enquanto espera a esposa finalizar a cirurgia

Após compartilhar uma foto de Vera Viel no hospital, Rodrigo Faro atualizou suas redes sociais enquanto espera a esposa finalizar a cirurgia para retirar um tumor raro e maligno que está em sua coxa esquerda. Nos cliques compartilhados nos stories do Instagram, ele aparece no quarto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

“Esperando a cirurgia acabar…”, escreveu ele, acrescentando emojis de mãos em forma de pedido. Minutos depois, ele compartilhou outra imagem. "Continuo aqui na fé. Mais de 6 horas de cirurgia", disse.

Veja:

Stories de Rodrigo Faro (Reprodução/Instagram)

Mais cedo, em uma publicação no feed do Instagram, o apresentador contou que a esposa iniciou a cirurgia às 13h e pediu orações."Quem puder parar um minuto agora e orar pela minha @veraviel, eu agradeço muito… A cirurgia começou às 13h e deve acabar final da tarde!!! Vai dar tudo certo com a graça de Deus!!!!", pediu o artista ao postar uma foto segurando a mão da amada no hospital.

Já a modelo iniciou a manhã de hoje com uma leitura bíblica. Ela optou pelo Salmo 121 para seu momento de devoção, em que o autor destaca a proteção divina. O momento de fé foi compartilhado em seus Stories no Instagram.

A descoberta do nódulo de Vera Viel na coxa

Na noite de sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado de Vera Viel, que está no hospital. E ela explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se trata.

Já na última quinta-feira, 10, Vera contou para os fãs o resultado dos exames que realizou recentemente após encontrar um nódulo em sua coxa. Ela revelou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial. "Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha", contou.