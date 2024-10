Filha de Rodrigo Faro emociona Vera Viel com atitude: 'Usa o tempo todo'

Após diagnóstico de tumor da mãe, filha de Rodrigo Faro faz vídeo comovente e deixa Vera Viel emocionada com sua postura; veja

A filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, Helena Viel Faro, de 11 anos, apesar da pouca idade sempre compartilha sábias palavras em sua rede social. A herdeira caçula do casal é uma influenciadora cristã e emocionou ao fazer um vídeo após o diagnóstico da mãe de Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno.

Orgulhoso do discurso da garota, o apresentador repostou o vídeo dela falando sobre Vera Viel ser curada e esse ser o seu presente de Dia das Crianças. Ao ver o pronunciamento da filha, a modelo reagiu e se mostrou bastante emocionada com a sabedoria e maturidade dela.

"Filha como Deus te usa o tempo todo, Ele tem um propósito maravilhoso e eu vou ser testemunho dele com a minha cura. Vamos continuar orando e louvando ao Senhor", escreveu a famosa que passará pela cirurgia de retirada do tumor nesta sexta-feira, 11.

Rodrigo Faro também reagiu: "Isso mesmo filha…Vai ser nosso presente de aniversário a cura da mamãe… Vera vai passar o aniversário no hospital e dia 20 é o meu. Como pode tanta sabedoria numa criança de 11 anos… ".

Nesta quinta-feira, 10, Vera Viel se pronunciou em sua rede social, relevando seu diagnóstico. A esposa do apresentador da Record TV contou que fará a cirurgia nesta sexta-feira, 11, e depois iniciará o tratamento.

"Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura", declarou. "Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem", finalizou o pronunciamento.

Vera Viel mostra confiança antes de cirurgia de retirada de tumor

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, passará pela cirurgia de retirada do tumor maligno e raro nesta sexta-feira, 11. Logo de manhã, a famosa postou uma imagem mostrando como está e demonstrou confiança além de muita fé.

Uma semana após aparecer no hospital por encontrar um nódulo na perna esquerda, a apresentadora teve seu diagnóstico de Sarcoma Sinovial e postou um versículo da Bíblia demonstrando que está confiante para passar pela operação de retirada da massa.

"Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você; o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite, a lua. O Senhor guarará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre", mostrou o trecho destacado em sua Bíblia.